Silvia Romano continua a far parlare di sé. Nelle scorse ore sono stati trovati cocci di bottiglie di vetro presso la finestra della sua abitazione

La liberazione di Silvia Romano continua ancora a far discutere gli abitanti del bel paese. In molti, infatti, non hanno apprezzato il gesto del Governo di liberarla dalla prigionia in Kenya, in quanto sul web si è sparso un rumor che vedrebbe lo Stato Italiano aver cacciato ben 4 milioni di euro per riportarla a casa.

Nelle scorse ore, come riportato dal portale Sky Tg 24, la madre di Silvia ha denunciato la presenza di cocci di bottiglie di vetro sulla finestra della loro abitazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lettera volontario in Kenya | “Silvia Romano potrei essere io”

Qualcuno, infatti, dopo aver anche insultato la corista di Anastasio scambiandola per la giovane cooperante, ha lanciato delle bottiglie di vetro vicino la finestra di casa romano. Probabilmente con lo scopo di ferire o intimidire la stessa Silvia o i membri della sua famiglia.

Silvia Romano | Un uomo prova ad intrufolarsi a casa sua

Episodi di questo genere, purtroppo, dal giorno della sua liberazione non sono unici. Come riportato sempre dal portale web di Sky Tg 24, sempre nelle scorse ore, un uomo di nazionalità egiziana ha provato ad intrufolarsi nella sua abitazione per dimostrarle tutta la sua solidarietà in questo periodo particolarmente difficile per lei.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ornella Vanoni sbotta contro la liberazione di Silvia: “Ma perché l’abbiamo liberata?”

Fortunatamente, nonostante volesse dimostrarle il suo supporto, l’uomo è stato bloccato in tempo e non è riuscito ad entrare nell’appartamento della famiglia Romano.

Un uomo ha provato ad entrare in casa di Silvia Romano per dimostrarle il suo supporto, ma l’accanimento morboso che tutti i cittadini stanno avendo nei confronti della ragazza sembra essere alquanto eccessivo. In molti infatti non perdonano la sua conversazione all’Islam, non comprendendo il difficile periodo passato.

La liberazione di Silvia Romano invece di provocare un sentimento di gioia tra i cittadini, visto anche il difficile periodo, sembra averli indignati ancora di più.