Le patate sono tuberi molto utilizzati in cucina, perchè molto versatili, si prestano a diverse preparazioni. Scopriamo 3 ricette semplici con le patate al forno.

Le patate sono tra gli alimenti più consumati e conosciuti in tutti il mondo, piacciano a tutti sia grandi che piccini. Si possono definire la regina della cucina, perchè sono versatili e si prestano alla preparazione di diverse ricette, anche di dolci.

Inoltre si possono anche conservare a lungo, quindi le potete avere a casa sempre, basta seguire dei semplici accorgimenti.

Si possono cucinare in diversi modi, cotte a vapore e in forno, fritte, in ogni modo riscuotono gran successo. Anche un purè, nella sua semplicità è sempre molto apprezzato come contorno. Oggi vi proponiamo 3 ricette da preparare al forno con le patate, che non richiedono molto tempo e neanche tanti ingredienti. Scopriamo.

Patate al forno: 3 semplici e sfiziose ricette

Le patate sono tuberi davvero versatili che si prestano a diverse preparazioni non solo salate, ma anche dolci. Il metodo di cottura può variare, si possono cuocere in forno , fritte o lesse o in padella, ma noi vi proponiamo 3 ricette, che prevedono la cottura in forno, scopriamo.

1. Patate a fisarmonica con pomodorini

Le patate sono un contorno molto versatile, che si prestano a tantissime preparazione da quelle più semplici a quelle più elaborate. Le patate a fisarmonica è una ricetta davvero gustosa e particolare, che piacerà a tutti. Inoltre si presta a diverse varianti, magari le potete farcire con un pò di provola affumicata oppure con della pancetta. Sono un contorno poco usuale, ma davvero gustoso e sfizioso, si prepara in pochissimo tempo e con pochi e semplici ingredienti. Perfette per accompagnare secondi di carne e non solo anche pesce e formaggi.

Ingredienti per 4 persone

4 patate di dimensioni uguali

1/2 cipolla bianca

pomodori ciliegino q.b.

origano q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione

Per preparare le patate a fisarmonica con pomodori, iniziate a sbucciare le patate e poi le lavate e lasciate in ammollo per 10 minuti in acqua fredda, cosi perdono un pò di amido. Tagliate la cipolla a fettine, lavate i pomodori e tagliateli a metà. Tagliate a metà le patate secondo la lunghezza, utilizzate un coltello ben affilato, dovete fare delle incisioni profonde, senza arrivare sul fondo.

Adagiate le patate su una teglia oleata, inserite le cipolle, i pomodori e l’origano o erbe aromatiche, tra una fessura e l’altra, poi condite con il sale e distribuite un pò di olio extra vergine di oliva. Fate cuocere in forno a 180° per circa 45 minuti, il tempo necessario che le patate si ammorbidiscono. Sfornate e lasciate intiepidire e gustate.

2. Patate al rosmarino: un classico contorno

Le patate al forno con rosmarino, sono un contorno ideale per accontentare tutti i palati, si preparano in pochissimo tempo e con pochi ingredienti. Possono accompagnare qualsiasi secondo piatto. Scopriamo gli ingredienti e il procedimento.

Ingredienti per 4 persone 1 kg di Patate a pasta gialla

2 rametti di Rosmarino

2 spicchi di Aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b. (falcoltativo)

2 rametti di Timo

Per preparare queste semplice contorno, sbucciate le patate e lavatele sotto acqua corrente, poi tagliatele a metà e di nuovo a metà. La forma, sceglietela voi, a dadini o a a spicchi.

Trasferitele in una pentola con abbondante acqua salata e portate ad ebollizione e lasciatele cuocere per 5 minuti. Con una schiumarola prelevate le patate e trasferitele in una teglia oleata, distribuite il timo e il rosmarino, l’aglio intero e condite con l’olio di oliva extravergine. Mescolate delicatamente con un cucchiaio e lasciate cuocere in forno caldo a 200° per 1 ora circa, non appena saranno croccanti e dorate, spegnete.

Sfornate, eliminate l’aglio e servite subito.

3. Hamburger di patate: una ricetta per i più piccoli

Gli hamburger di patate, sono una ricetta, versatile e perfetta per i più piccoli, si preparano facilmente e con ingredienti semplici. Si cuociono in forno, ma potete anche cucinarli in padella con un filo di olio extra vergine di oliva. Da servire come contorno o come secondo piatto, se volete renderlo più ricco, potete farcire con del prosciutto cotto e provola. Scopriamo la ricetta. SULLO STESSO ARGOMENTO: Polpette di riso con mozzarella da preparare con il riso avanzato Ingredienti per 6 persone 1 kg di patate

80 g di parmigiano reggiano

2 uova

30 g di pangrattato

sale q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per preparazione gli hamburger di patate, lavate bene le patate sotto acqua fredda corrente, dovrete rimuovere ogni residuo di terra. Trasferitele in una pentola con abbondante acqua salata e fatele cuocere per almeno 40 minuti. Si consiglia di scegliere patate della stessa dimensione, così da garantire una cottura omogenea. Terminata la cottura, toglietele con la schiumarola e sbucciatele e schiacciate con lo schiacciapatate e tenetele in una ciotola. Aggiungete le uova, il parmigiano grattugiato, il sale e pepe, lavorate con una forchetta, dovete amalgamare bene il tutto. Prelevate delle piccole porzioni e date la forma dei classici hamburger. Adagiate in una teglia o pirofila da forno con un pò di olio extra vergine di oliva e lasciate cuocere in forno a 180°C per 15-20 minuti.

Si consiglia di girarle a metà cottura, così da garantire una cottura uniforme, ultimata la cottura, sfornate e serviteli caldi.

Buon appetito!