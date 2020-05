E’ innamorato o ti sta usando? scopri i 6 gesti rivelatori

Hai dubbi sul tuo partner? esistono 6 gesti che mostrano che un uomo è innamorato di te e 6 segni che mostrano che ti sta usando. Scoprili in questo articolo.

Provare insiurezza riguardo la propria relazione romantica è molto comune, soprattutto in giovane età quando si ha poca dimestichezza con l’amore. A volte ci sono delle cause scatenanti alla base dell’insicurezza altre volte dipende solo dalla nostra personalità, quindi se è vero che le paure sono giustificabili, è pur vero che è facile dubitare dei sentimenti del nostro partner a causa delle nostre insicurezze o di una pessima relazione precedente. Fortunatamente ci sono diversi segni che possono aiutarti a capire se il tuo partner ti ama davvero o se ti sta solo usando.

Ti ama davvero o ti sta usando? valuta qiesti 6 segni

E’ normale avere dei dubbi in merito alla nostra relazione, motivo per cui vogliamo svelarti come fare il punto della situazione e determinare le reali intenzioni del tuo partner. Scopri i 6 segni che dimostrano che ti ama e i 6 segni che mostrano che ti sta usando:

Ti ama se … ti guarda sempre

Ti è mai capitato di voltarti e notare che il tuo partner ti stava osservando? I cantautori di molte canzoni romantiche rivelano che l’uomo veramente innamorato non può distogliere lo sguardo dall’amata. Molti uomini hanno quello sguardo speciale nei loro occhi quando ammirano la loro compagna in abito da sera, pronta per un appuntamento romantico, ma se noti che ti guarda con meraviglia ed eccitazione quando fai cose semplici, come preparare la cena o lavare i piatti, allora il suo cuore ti appartiene.

Ti usa se … non ti fa sentire speciale

Per una persona innamorata tu haiquel che in più rispetto a tutti gli altri, quel che che lo ha spinto a preferirti a tutte le altre… ma se ai suoi ovchi è come se tu non fossi diversa dalle altre ragazze o dai suoi amici, se tende a confrontarti con altre persone o a non mostrarti alcun affetto, probabilmente i suoi sentimenti non sono abbastanza forti.

Ti ama se … accetta tutto di te

Tutti abbiamo degli scheletri nell’armadio, cose di cui magari non andiamo neanche fieri. Cose che tendiamo a non rivelare all’altro, ma quando capita di raccontarle notiamo stranamente che lui non ha una brutta reazione, nemmeno quando te lo aspetteresti. Se il tuo partner sa molto del tuo passato, compresi i momenti di cui non sei molto orgoglioso e accetta tutto di te, probabilmente ti ama più di quanto pensi. Accettare tutti i lati di un’altra persona, non solo quelli piacevoli, è un segno di una relazione matura e di un amore sincero.

Ti usa se … ti senti costantemente in colpa

Sembra che tu non riesca a fare bene niente, nè a risolvere i problemi sul lavoro nè a scegliere il cibo per il tuo gatto al supermercato. Per lui è sempre colpa della tua negligenza. Se senti costantemente che qualunque cosa tu faccia non è fatta correttamente, allora è il momento di scappare dalla tua relazione. Non c’è niente di sbagliato nel cercare di aiutare il tuo partner a diventare una persona migliore, ma questi cambiamenti dovrebbero essere fatti in nome dell’ amore e non per colpa.

Ti ama se … è più consapevole di come il suo comportamento possa influenzarti

Tutti noi abbiamo i nostri modelli di comportamento persone che influenzano gli altri. Se noti che il tuo partner ha adottato un comportamento più autocosciente e cerca di comportarsi in modo da non ferirti o deluderti è un buon segno. Lui lo fa e si aspetta altrettanto da te. Ma non dimenticare che se qualcosa ti dà fastidio o se vuoi che agisca diversamente, è meglio parlargliene e non aspettarti che capisca da solo. Il tuo uomo non può leggerti nel pensiero.

Ti usa se … scompare

Avevate pianificato qualcosa e ha trovato una scusa all’ultimo momento. O gli ci vogliono mille anni per rispondere alle tue chiamate e ai tuoi messaggi. Sì, a volte può essere impegnato a fare altro, ma qualcuno a cui piaci davvero troverà il tempo di chiamarti. Una persona che si comporta così vorrà uscire con te solo quando gli andrà bene e dipenderà sempre da te adattarti alle sue esigenze.

Ti ama se … nota piccoli dettagli che ti rendono felice

Tutti amiamo i grandi gesti, ma sono le piccole cose che contano di più. Ad esempio, ricorda il gusto del tuo gelato preferito, uno stupido programma TV che guardi quando sei triste o il nome del tuo primo animale domestico. Queste cose mostrano che si preoccupa abbastanza di te per andare oltre le cose stereotipate come i fiori e i cioccolatini per impegnarsi con te a un livello più profondo.

Ti usa se … non è mai pronto a scendere a compromessi

Trovare compromessi può essere difficile, soprattutto se la tua relazione è agli albori, ma questo è l’obiettivo su cui tutti dovremmo concentrarci. Il tuo partner dovrebbe rispettare la tua opinione ed essere pronto a trovare il giusto equilibrio in modo che entrambi siate felici. Se non vuole rinunciare al suo “diritto” di decidere tutto, è probabilmente il momento di fuggire da una relazione così dominante.

Ti ama se … si apre e si aspetta che tu faccia lo stesso

Ci sentiamo tutti vulnerabili nelle nostre relazioni, ma è difficile costruirne una forte esolida se non si è disposti a condividere con l’altro i nostri pensieri e sentimenti. Se lui è pronto a superare la paura del rifiuto e ad essere aperto con te riguardo alle sue paure e i suoi problemi significa ha fiducia in te e vede un futuro con te. E’ interessato a conoscere la tua vera natura, non solo l’apparenza ma anche ciò che si nasconde sotto.

Ti usa se … ti manipola emotivamente

Conosce i tuoi punti di forza e di debolezza e cerca di manipolarti in modo che tu faccia quello che vuole lui. Questo tipo di relazione è inaccettabile, qualunque cosa accada. Se noti che ti fa sentire costantemente in colpa o che le emozioni del tuo partner dominano le tue, è probabilmente il momento di fare un passo indietro e valutare cosa sta succedendo.

Ti ama se … è pronto a risolvere i vostri problemi

Man mano che vi conoscete meglio e che vi frequentate su base giornaliera potrebbero comparire i primi dissapori. Se trovi che lui è disposto a risolvere i conflitti che si innescano tra di voi piuttosto che gridare e andarsene significa che tiene a te. Il partner dovrebbe essere pronto a discutere delle cose. La comunicazione è la chiave per una relazione solida e un partner che ti ama dovrebbe essere in grado di mettere da parte il suo ego e ammettere che potrebbe sbagliare anche lui.

Ti usa se … ti fa scenate in pubblico o sparisce per diversi giorni

Un uomo che ti ama non ti umilia mai pubblicamente facendo una scenata o facendoti soffrire ignorandoti per giorni. Questi comportamenti possono essere un segno di manipolazione emotiva, un’incapacità di controllare le proprie emozioni o persino una forma di “punizione” per le cose che hai fatto di sbagliato. Un uomo che ti ama davvero non ti farebbe mai del male, quindi se questo non è l’atteggiamento che desideri, allora scappa rapidamente da questa relazione.