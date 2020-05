Il premier Conte e alcuni Ministri in conferenza stampa per spiegare il nuovo decreto con regole per le riaperture e misure economiche per sostenere privati e imprese

Nel pomeriggio è stato elaborato il nuovo decreto, quello che dovrebbe chiarire le misure economiche di sostegno a private e imprese e le norme che le diverse attività dovranno seguire per la riapertura.

Il Presidente del Consiglio Conte va così in diretta con alcuni ministri per illustrarlo.

Nuovo decreto: misure economiche e regole per le riaperture

Riportiamo per punti i passaggi del decreto evidenziati e presentati dal Premier Conte.

Attivare aiuti economici soprattutto a chi non ha ricevuto nulla e farli arrivare in modo veloce

soprattutto a chi non ha ricevuto nulla e farli arrivare in modo veloce Perché arrivano in ritardo i pagamenti della cassa integrazione in deroga – La vecchia concessione prevede passaggi farraginosi. Le regioni hanno dimostrato grande spirito di collaborazione

– La vecchia concessione prevede passaggi farraginosi. Le regioni hanno dimostrato grande spirito di collaborazione Abbiamo già le anagrafe personali quindi speriamo di erogare quanto più rapido

quindi speriamo di erogare quanto più rapido 15 quasi 16 miliardi per il ristoro delle imprese da erogare in varie forme, inclusi indennizzi a fondo perduto per le più piccole

da erogare in varie forme, inclusi indennizzi a fondo perduto per le più piccole Rinviamo tutti gli adempimenti a settembre

a settembre Aiutiamo a pagare gli affitti dei locali

Rinnoviamo il bonus per le baby sitter

Sovvenzioni per ristrutturazioni appartamenti privati

appartamenti privati Rinnoviamo congedi parentali (fino 30 giorni nel settore privato)

(fino 30 giorni nel settore privato) Incrementiamo il fondo per le non sufficienze di 90 milioni

di 90 milioni Nuovi fondi per le scuole per la riapertura a settembre ma anche per la ricerca

per la riapertura a settembre ma anche per la ricerca Bar e ristoranti potranno occupare il suolo pubblico senza pagare la tassa

e potranno occupare il suolo pubblico senza pagare la tassa Tutele per i lavoratori del mondo dello spettacolo

Così il Governo decide di far ripartire l’Italia, cercando a quanto pare di erogare aiuti sostanziosi e celeri e di concedere anche alle imprese la spinta che occorre per ripartire.