Fase 2 | Forse potremo rivedere gli amici VIDEO

Tra i cambiamenti previsti a partire dal 18 Maggio potrebbe rientrare la possibilità di rivedere gli amici.

La fase 2 ha portato con se la possibilità di rivedere parenti e fidanzati, escludendo però gli amici. Una scelta che è stata disapprovata dalla maggior parte degli italiani e, in particolar modo, da coloro che hanno rapporti più importanti con gli amici che con alcuni consanguinei.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fase 2: Le attività che riaprono dal 18 Maggio

La bella notizia è che in merito ai cambiamenti previsti a partire dal 18 Maggio, secondo Adnkronos, si sta valutando anche la possibilità di rendere finalmente possibili gli incontri con gli amici. Si tratta di una decisione ancora in fase di valutazione ma che potrebbe portare ben presto a buone notizie per chi si è sentito privato di qualcosa di molto importante.

Guarda il video per saperne di più.