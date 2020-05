Covid-19 | cane robot per distanziamento sociale

Si chiama Spot ed è un cane robot che a Singapore ha il compito di far rispettare le distanze sociali tra le persone aggirandosi tra i parchi cittadini.

In tempo di pandemia ogni mezzo per far mantenere il distanziamento sociale tra le persone sembra lecito e a Singapore, tra i parchi cittadini si può incontrare Spot, un cane robot che con un altoparlante ricorda alle persone quanto sia fondamentale mantenere il distanziamento sociale e impedire assembramenti di qualsiasi tipologia.

Spot, come qualsiasi amico a quattro zampe gira per i vialetti del Bishan-Ang Mo Kio Park osservando le persone mentre corrono o si rilassando e la video camera con i sensori di cui è dotato gli permettono di individuare il numero di persone e la loro posizione. Anche in Italia si ricorda ogni giorno quali siano le regole per la prevenzione del contagio da Coronavirus.

Spot | il cane robot che a Singapore evita gli assembramenti nei parchi

Spot, è un gioiello di tecnologia robotica prodotto dalla Boston Dynamics che a Singapore si sta utilizzando per tenere sotto controllo le persone che si aggirano nei parchi pubblici ed evitare pericolosi assembramenti. La macchina ha le sembianze di un cane e ricorda tramite un messaggio vocale l’importanza di mantenere le distanze di sicurezza, riprendendo l’ambiente circostante e monitorando la posizione delle persone.

Il cane robot che sta facendo sperimentare la sua presenza da circa due settimane, secondo molti potrebbe ledere la privacy dei cittadini ma il National Parks Board di Singapore avrebbe assicurato che nessuna immagine sarà raccolta per l’identificazione delle persone.

L’attività di Spot all’interno del parco è spiegata ampiamente all’ingresso e ovviamente viene indicato di non disturbare il robot durante la sua attività. Un’iniziativa che mira a mantenere lo stato di salute di tutti i cittadini in un momento in cui si spera il virus si indebolisca. Ogni nazione ha le sue regole, in Spagna per esempio, il ‘lockdown’ è stato prolungato per proteggere il paese.