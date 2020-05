Chiara Ferragni quanto pesa? L’influecer si racconta ai fans e svela il suo peso attuale spiegando: “prima ero più magra, ma anche più triste”.

Bellissima e serena, Chiara Ferragni si racconta ai fans e, rispondendo alle domande dei suoi 20 milioni di followers, svela il peso attuale. L’influencer svela il peso preciso aggiungendo anche di essere stata più magra in passato, ma di essere stata anche più triste in quel periodo.

Chiara Ferragni: “peso tra i 58 e i 60 kg. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste”

Chiara Ferragni che ha da poco compiuto 33 anni festeggiando con il marito Fedez e il figlio Leone, nelle scorse ore, ha risposto ad alcune domande dei fans svelando il suo peso reale.

“Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77. In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea”, ha fatto sapere la Ferragni.

Chiara Ferragni ha conquistato una nuova consapevolezza grazie alla splendida storia d’amore che vive con Fedez che gli ha regalato la cosa più bella della sua vita ovvero il figlio Leone.

Prima d’innamorarsi di Fedez, la Ferragni che è stata accusata di essere una cattiva madre, ha confessato che le sofferenze d’amore hanno influito sul suo peso. L’incontro con il marito ha cambiato tutto. “Siamo tutte state lasciate o tradite in passato, è una fase della vita. A me si è spezzato il cuore quando frequentavo un ragazzo qualche mese prima di conoscere Fede. E’ stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho imparato ad essere completamente felice con me stessa senza ragazzi intorno e sono diventata un’altra persona. Poi ho conosciuto l’amore della mia vita”, ha concluso.