Chanel Totti | Gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco – FOTO

La secondogenita di Casa Totti compie 13 anni. Dediche social da mamma Ilary e papà Francesco. Le immagini del compleanno nelle stories di Instagram dei genitori.

Chanel Totti compie 13 anni. Non più bambina, ma neanche donna, la ragazza comunque resta con i piedi per terra e i sogni in tasca. A realizzarglieli, per quanto possibile, ci pensano papà Francesco e mamma Ilary. Il cognome della piccola donna, soprattutto a Roma, ha un certo peso che lei porta con onore. Normalmente, infatti, è restia ad apparire sui social network. Nel giorno del suo genetliaco, però, i genitori hanno voluto fare un’eccezione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ilary Blasi compie 39 anni | Totti la spiazza nel giorno del compleanno

Le luci della ribalta, dunque, in questo giorno speciale sono tutte per lei: l’ex Capitano giallorosso le ha dedicato qualche parola commovente sul proprio account ufficiale. Lo stesso ha fatto la mamma conduttrice, non sono mancati – inoltre – gli auguri di amici e colleghi illustri dei genitori: “Sembra che abbia 18 anni, mi tocca legarla”, ha scherzato l’ex numero dieci della Roma. Ilary Blasi, invece, ha aperto il suo cuore e, al cospetto dei followers, si è lasciata andare ad una dedica accorata: “Ti auguro di continuare a sognare e a meravigliarti ogni giorno di più, ti amo”.

Chanel Totti, tredici anni pieni d’amore: le dediche social dei genitori

Ovviamente, i profili Instagram dei genitori sono schizzati – in men che non si dica – fra le tendenze. In attesa del prossimo giorno di festa, la famiglia Totti – unita e compatta più che mai – festeggia la secondogenita nella speranza di ritrovare un barlume di normalità ai tempi del Coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ilary Blasi, non solo Eurogames: “Sto lavorando a due progetti per Mediaset”

L’atmosfera da sogno, quella a Casa Totti non manca mai, volevano farci persino un format sopra, progetto tutt’altro che tramontato: gli affezionati vogliono genuinità e affetto. Qualità che alla famiglia romana per antonomasia non mancano, suggellate ulteriormente dalla colonna sonora ideale: “A te” di Lorenzo Jovanotti, per rendere armonico un giorno già di per sé indimenticabile. La piccola grande Chanel saprà farsi apprezzare proprio perchè, nonostante l’agiatezza economica e la fama dei genitori, ha saputo conservare quel lato fanciullesco e spensierato che ha reso Totti un simbolo del calcio e la Blasi un’icona della televisione italiana. Avanti così, dunque, fino al prossimo compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 12 Mag 2020 alle ore 11:54 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesco Totti | L’ex capitano giallorosso cambia vita: cosa farà il campione