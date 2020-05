Le allergie stagionali sono un problema? Ci sono degli alimenti che andrebbero assolutamente evitati.

Quando arriva la primavera, uno dei problemi più ricorrenti e sempre più comuni è quello legato alle allergie. Tra starnuti, gonfiori e occhi rossi, riuscire a gestire la vita di tutti i giorni può risultare estremamente difficile. Certo, esistono farmaci da banco che possono aiutare in tal senso ma spesso non sono abbastanza efficaci e alla lunga rischiano di risultare inefficaci.

Al fine di migliorare la propria condizione è quindi opportuno agire anche su altri fronti. Uno tra questi è quello dell’alimentazione. Esistono infatti dei cibi noti per scatenare con più facilità gli attacchi allergici e che per tale motivo andrebbero evitati. Si va dalle fragole al cioccolato, passando per alimenti che possono dare reazioni crociate in base alle allergie di cui si soffre.

Per approfondire l’argomento e capire quali cibi è meglio escludere dalla propria alimentazione primaverile, guarda il video e clicca qui → https://www.chedonna.it/2020/05/13/allergie-stagionali-cibi-no/