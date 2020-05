Sebastian Vettel lascia la Ferrari – VIDEO

Sebastian Vettel lascerà la Ferrari entro la fine del 2020. La notizia è ufficiale.

È ormai ufficiale la notizia dell’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari.

L’annuncio è giunto infatti dal Cavallino dove in una nota è stato spiegato che entrambe le parti hanno deciso di non estendere il contratto.

Secondo quanto riportato da la gazzetta.it, Vettel ha ringraziato la Ferrari dichiarando che a fine 2020 le loro strade si divideranno. Il motivo non sarebbe dovuto ai soldi bensì a alla mancanza di una volontà comune di proseguire nella stessa direzione.

Vettel ha anche ammesso di aver approfittato di questo periodo per ragionare sulla sua vita, cosa che lo ha portato ad avere un approccio diverso verso il futuro.

