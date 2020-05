Uomini e Donne | L’ex fidanzata di Sirius, Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma Galgani, lo ha smascherato affermando che non è lì per conoscere la dama ma soltanto per visibilità. La donna dice di avere le prove di ciò che dice.

Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani è di nuovo al centro dell’ennesima polemica. Che cosa è successo? Questa volta, dopo le svariate segnalazioni sul suo conto, a parlare è la sua ex fidanzata che durante una diretta Instagram con Amedeo Venza ha smascherato il nuovo protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Che cosa ha rivelato?

Sirius del Trono Over è stato smascherato dalla sua ex fidanzata, dopo che è spuntato un retroscena riguardante sua madre, in quanto quest’ultima ha rivelato di essere stata lasciata da lui a causa della forte differenza di età che c’era tra loro. La donna, infatti, è più grande di Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, ma più piccola di Gemma Galgani: in quanto ha 47 anni.

Uomini e Donne | Ex fidanzata di Sirius, Nicola Vivarelli, svela: “Mi ha lasciata per la differenza di età”

L’ex fidanzata di Sirius, Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma Galgani, ha anche passato la conversazione ad Amedeo Venza, con cui ha fatto la diretta, che ha prontamente pubblicato lo screen in cui il giovane protagonista del programma le avrebbe riferito di voler interrompere qualsiasi rapporto a causa della differenza di età tra loro.

Per questo motivo la donna è convinta che stia prendendo in giro la dama di Uomini e Donne, in quanto se la differenza anagrafica ha influito sul loro rapporto, come potrebbe andare bene considerato che la Galgani è molto più grande di lei?

“Io e Nicola abbiamo avuto una storia” ha rivelato la donna. “Garantisco che lui ha scelto di partecipare al programma perché interessato soltanto alla visibilità e non a Gemma” ha dichiarato, mettendo in guardia Gemma Galgani su Sirius, Nicola Vivarelli, a Uomini e Donne, tra l’altro di recente la dama ha rivelato di non essersi rifatta nulla a differenza di quanto sostiene la sua acerrima nemica Tina Cipollari. “Mi ha lasciata attribuendo alla fine del nostro rapporto alla differenza anagrafica che c’è tra noi” ha concluso.

Sirius di Uomini e Donne non ha ancora replicato di fronte a queste nuove accuse della sua ex spuntate in rete, ma continua senza sosta a continuare la sua conoscenza con la dama più amata del piccolo schermo degli italiani. Gemma e Sirius al Trono Over stupiranno tutti abbandonando il programma insieme?