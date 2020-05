Uomini e Donne, Angelo Tolletti è l’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate? Lui rompe il silenzio e racconta la verità.

La caccia all’Alchimista continua. Chi è davvero il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate? Negli ultimi giorni, al nome dell’Alchimista sono stati accostati diversi corteggiatori di Uomini e Donne tra cui anche Angelo Tolletti che è stato eliminato da Giovanna Abate all’inizio del suo percorso sul trono classico, dopo la sua presentazione. Oggi, a svelare la verità, è proprio Angelo.

Uomini e Donne, Angelo Tolletti svela la verità sull’Alchimista

Chi è davvero l’Alchimista? Nei giorni scorsi, l’appellattivo usato dal misterioso corteggiatore di Giovanna Abate è stato accostato all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Angelo Tolletti? Quest’ultimo si era presentato alla corte di Giovanna all’inizio del suo percorso. La tronista, tuttavia, non aveva espresso grande entusiasmo non essendo stata colpita dal suo aspetto fisico. Secondo alcuni indizi raccolti da Bitchyf, sembrava che l‘Alchimista potesse essere proprio Angelo Tolletti.

“Per togliere ogni dubbio sulla questione preciso che non sono io il famoso alchimista”, ha fatto sapere Angelo attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Chi è, dunque, il famoso Alchimista? Negli scorsi giorni, Fanpage ha tirato fuori il nome di Davide Basolo. Sarà davvero lui il corteggiatore che sta facendo perdere la testa a Giovanna Abate? Difficile rispondere a questa domande. Per il momento, l’Alchimista non sembra alcuna intenzione di mostrare il proprio volto.

Maria De Filippi, nel frattempo, ha chiarito che dietro la maschera non si nasconde un personaggio famoso e che non è Sammy Hassan con cui, nonostante numerose discussioni, Giovanna ha scelto di continuare la conoscenza. Alessandro Graziani il cui nome era stato a sua volta accostato a quello dell’Alchimista, invece, dopo essersi presentato nello studio di Uomini e Donne, ha annunciato di non voler continuare a corteggiare Giovanna non avendo gradito alcuni suoi atteggiamenti.