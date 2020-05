Striscia La Notizia contro Mara Venier: il fuori onda di Domenica In

Striscia La Notizia | Il noto tg satirico di Antonio Ricci ha pubblicato un nuovo fuori onda di Mara Venier a Domenica In.

Striscia La Notizia continua a pubblicare fuori onda provenienti dai vari programmi del piccolo schermo. Questa volta, attraverso uno sketch semi comico, ha trasmesso un audio proveniente da un backstage di Mara Venier a Domenica In.

Nella clip in questione, venuta dopo quella contro Barbara d’Urso e Marco Carta, si sente la Zia più amata d’Italia litigare con qualcuno, anche se non si sa di preciso il contesto da cui proviene il file in questione. Se era un momento di sfogo o una discussione vera e propria e perché è nata, ma è semplicemente un audio estrapolato senza nessun riferimento alla situazione in cui la conduttrice ha detto quelle parole.

“Qui dentro deve rimanere la Venier!” esordisce Mara Venier nel fuori onda di Striscia La Notizia. “Io vi butto tutti a fuori a calci nel cul*!” prosegue la conduttrice. “Dovreste soltanto vergognarvi di farmi lavorare in queste condizioni!” conclude la conduttrice di Domenica In.

Striscia La Notizia ha altro materiale su Mara Venier? Il sospetto

La clip audio mandata in onda da Striscia La Notizia, inscenata attraverso uno sketch con Francesca Manzini, che imita Mara Venier, e il vecchio fuori onda di Flavio Insinna, potrebbe non essere l’unica in possesso. Il motivo?

Il sospetto nasce da una frase a fine servizio, in cui si dice: “Aspettate, ce ne sono altri”. Quindi, molto probabilmente, il file audio trasmesso ieri è soltanto il primo di una lunga serie di fuori onda riguardanti Mara Venier a Domenica In, che di recente ha fatto una confessione sulle condizioni di salute di suo marito Nicola.

Almeno per il momento, la zia più amata d’Italia non ha ancora commentato il fuori onda che la riguarda e, molto probabilmente, non lo farà per non dare adito a maggiori polemiche. Quello che conta, però, è che il pubblico del piccolo schermo è tutto dalla sua parte. In quanto la clip è stata estratta senza specificarne il contesto da cui proviene ed in fondo Mara Venier nel fuori onda di Striscia non dice nulla di particolarmente grave o volgare.