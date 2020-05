Rimedi naturali per dolori articolari e osteoartrosi del ginocchio

Il dolore al ginocchio sta diventando debilitante? Scopri i rimedi naturali scientificamente provati per sbarazzarti del dolore definitivamente.

L’osteoartrite è una malattia che provoca la rottura della cartilagine che copre le estremità delle ossa alle articolazioni. Molto comune con l’età, colpisce generalmente persone di età superiore ai 40 anni e diventa molto comune dopo i 65 anni. L’osteoartrite oltre ad essere molto dolorosa, può interessare diverse parti del corpo, tra cui colonna vertebrale, ginocchio, dita della mano, dita dei piedi e caviglie.

Il suo trattamento prevede l’assunzione di farmaci convenzionali, ma quest’ultimi potrebbero anche generare effetti collaterali, soprattutto a lungo termine. I rimedi naturali potrebbero essere un’alternativa efficacie nella gestione del dolore provocato dall’ artrite, un dolore che può comportare un handicap significativo e una diminuzione della mobilità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dolore al ginocchio | Ecco perchè compare durante la notte

Le diverse lesioni dell’osteoartrite

Esistono tre tipi di lesioni:

1/ Quella della cartilagine articolare che si rompe e diventa cavo, formando buchi nella cartilagine, lasciando di conseguenza l’osso nudo

2/ Quella dell’osso stesso che decalcifica in alcuni punti, chiamato anche osteoporosi

3/ Quella della formazione di osteofiti sui bordi dell’articolazione, vale a dire una crescita anormale delle ossa

Queste lesioni sono generalmente associate all’infiammazione dell’articolazione. Le cause di questa distruzione della cartilagine possono essere dovute a fenomeni meccanici o alterazioni biochimiche della struttura della cartilagine. Età, peso, menopausa, genetica, trauma o malattia ossea sono tutti fattori di rischio per l’artrosi.

Compaiono quindi dolore e disagio funzionale, costringendo la persona che ne soffre a consultare uno specialista. Per lenire il dolore al ginocchio esistono alcuni rimedi naturali, che non sostituiscono la terapia farmacologica, ma possono fornire un notevole sollievo. Ad ogni modo prima di ricorrere a questi rimedi ed introdurli nella dieta, è sempre meglio consultare il proprio medico curante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

3 rimedi della nonna per lenire il dolore al ginocchio

Zenzero

Lo zenzero è una radice riconosciuta da migliaia di anni per le sue proprietà medicinali. Con i suoi molteplici usi, può fornire sollievo da vari disturbi, come nausea, raffreddore, mal di testa e dolore reumatico. I suoi antiossidanti, incluso il gingerolo, agiscono come antinfiammatori. In effetti, uno studio di RMG Biosciences ha messo in luce la capacità dello zenzero di ridurre l’infiammazione cronica grazie ai suoi componenti. Pertanto, i gingeroli, gli shogaoli e i paradoli in esso contenuti, inducono un sollievo del dolore dell’artrite nell’uomo.

Se desideri provare questo rimedio, mescola un cucchiaio di zenzero fresco grattugiato, due cucchiaini di miele e un pizzico di cannella in due bicchieri d’acqua. Porta a ebollizione tutto, poi lascia raffreddare prima di bere questo rimedio due volte al giorno.

Curcuma

La curcuma contiene curcumina, un composto attivo che dona al corpo potere antiossidante, antinfiammatorio e gli dà il vantaggio di aiutare a prevenire l’artrite come raccomandato in questo studio. Come lo zenzero, la curcumina è considerata una molecola pleiotropica utile nel combattere diverse malattie infiammatorie. Inoltre, secondo uno studio pubblicato su Springer Plus, sembrerebbe avere un grande potenziale per trattare efficacemente il dolore associato all’osteoartrite.

Se desideri provare questo rimedio, mescola 1 cucchiaino di polvere di curcuma con un bicchiere di latte, quindi aggiungi un pizzico di pepe nero per attivare i benefici della tua spezia. Scalda per circa 5 minuti a fuoco basso, quindi lascia raffreddare. Questa miscela deve essere consumata due volte al giorno.

Semi di sesamo

Anche se fino ad ora, non ci sono studi che consentano di valutare l’impatto dei semi di sesamo sulle persone che soffrono di osteoartrite, questa analisi potrebbe tuttavia dimostrare che ha un effetto positivo sul miglioramento dei segni e dei sintomi dei pazienti con osteoartrosi del ginocchio e potrebbe quindi essere un rimedio complementare per alleviare questa condizione.

Se desideri provare questo rimedio, immergi 1 cucchiaino di semi di sesamo nero in 100 ml di acqua durante la notte e assumilo al risveglio.

Oltre ai rimedi naturali che dovrebbero alleviare i dolori articolari, è necessario associare a questi rimedi alcuni cambiamenti nello stile di vita, che possono portare a un maggiore miglioramento della salute.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Artrosi: come combatterla con la giusta alimentazione



Come modificare lo stile di vita se si soffre di dolore al ginocchio

Al fine di fornire ulteriore aiuto per alleviare il dolore dell’osteoartrosi, è necessario un cambiamento nello stile di vita che si rivelerà senz’altro molto prezioso. La cosa principale da fare è restare attivo e praticare regolari esercizi fisici, che contrariamente a quanto potresti pensare, ridurrebbero il dolore articolare.

Mangiare sano è la seconda alternativa, ti permette di perdere peso e introdurre cibi benefici per l’artrosi, come broccoli, agrumi, pesci ricchi di omega-3, aglio e tè verde. In definitiva, è essenziale mantenere un peso sano per alleviare il carico sulle articolazioni e ridurre significativamente il dolore articolare, in particolare del ginocchio e dei fianchi.

Avvertenze: evitare la curcuma e lo zenzero se si soffre fluidificazione del sangue o in caso di intervento chirurgico. Il sesamo è controindicato per chiunque sia allergico alle noci.

Scopri tutti i nostri Rimedi Naturali e tutorial nella sezione Salute e Benessere appositamente dedicata, troverai tantissimi articoli dedicati al miglioramento del tuo benessere psico-fisico tramandati da generazione in generazione.