Un piatto di pasta per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il piatto di pasta assolutamente da provare in base al tuo segno zodiacale.

La pasta è uno degli alimenti più amati dagli italiani. Che sia semplice per tutti i giorni o più elaborata e da mangiare solo nelle occasioni speciali, un piatto di pasta riesce a donare il sorriso a tutti. La pasta dopotutto sa di casa, è ricca di carboidrati che donano buon umore e se ben bilanciata con i giusti ingredienti può rappresentare anche un piatto ideale per mantenersi in forma, purché ovviamente non si esageri.

Visto che si tratta di un argomento che sta a cuore un po’ a tutti e che le stelle possono influenzare almeno in parte i modi in cui può far piacere gustarla, oggi dopo aver visto qual è la colazione sana e nutriente per ogni segno zodiacale e qual è il primo piatto più adatto ad ogni segno dello zodiaco, scopriremo quale piatto di pasta è più indicato preparare e gustare in base al segno zodiacale. Un’idea per ogni segno e con tanto di ricetta in modo da poterla ricreare anche subito.

Visto che si tratta di gusti personali, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere le idee più chiare, o qualche dritta in più su quale piatto scegliere.

Il piatto di pasta più adatto ad ogni segno zodiacale

Ariete – Le pennette con i peperoni

I nati sotto il segno dell’Ariete amano i sapori semplici e preferiscono scegliere sempre ricette che siano facili da realizzare. Le pennette con i peperoni, sono quindi la scelta ideale. Con pochi ingredienti possono infatti realizzare un primo piatto gustoso dove la pasta è la protagonista assoluta. Inoltre si tratta di una pietanza leggera e in grado di essere gustata velocemente. Perfetta per proseguire con un secondo leggero come una mozzarella da abbinare a delle verdure.

Un modo come un altro per mangiare con gusto ma senza impiegare troppo tempo in cucina. Esattamente ciò di cui hanno bisogno i nativi del segno.

Toro – La pasta con crema di tartufo e ricotta

I nativi del Toro sono golosi per natura e quando decidono di mettersi ai fornelli è sempre per dar vita ad una pietanza che sia in grado di soddisfare il palato. Visto che cucinare è una cosa che gli riesce piuttosto bene, una ricetta adatta a loro può essere la pasta con crema di tartufo e ricotta. Un primo piatto goloso, tutto sommato semplice ma che combina bene sapori particolari. Una scelta che possono portare in tavola sia quando sono da soli e hanno bisogno di concedersi una coccola che quando hanno voglia di sorprendere chi amano con qualcosa di buono.

Gemelli – Le mezze penne con tomino, fichi e noci

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di gustare cibi che siano sempre diversi e che sappiano solleticare il loro palato. Per questo motivo dovrebbero poter scegliere tra infinite ricette in modo da avere la certezza di non stancarsi mai. Volendo scegliere un piatto di pasta, uno che si presta sicuramente a diverse varianti è quello delle mezze penne con tomino, fichi e noci. Un primo piatto diverso dal solito e in grado di combinare tra loro sapori intensi e gradevoli. E, al contempo una ricetta simpatica da realizzare che non li annoierà di sicuro, tenendo accesa la loro curiosità circa il risultato finale. Un piatto che ben si presta alle loro esigenze e che se ben preparato, rappresenta il primo ideale da condividere con gli altri.

Cancro – Le pennette con speck e zucchine

I nativi del Cancro, quando si parla di cucina, preferiscono optare per piatti che sono in grado di immaginare. Spaziare troppo con la fantasia non è una cosa che gli si addice. Per questo motivo preferiscono optare per preparazioni veloci ma comunque saporite e perfette per essere declinate in eventuali proposte per le persone che amano. Un buon esempio è quello delle pennette con speck e zucchine. Ottime di sapore e facili da preparare. Dar vita ad un primo piatto di pasta sarà per loro più semplice di quanto pensano e ciò gli darà la giusta fiducia per continuare e sperimentare tutte le varianti del caso.

Leone – I conchiglioni ripieni al forno

I nati sotto il segno del Leone vivono sempre come se fossero su un palcoscenico. Questa loro prerogativa si estende anche alla cucina, motivo per cui un primo piatto da loro realizzato dovrà avere sempre qualcosa di speciale e in grado di fargli avere gli applausi desiderati. I conchiglioni ripieni al forno sembrano fare al caso loro, offrendogli la possibilità di presentare qualcosa di diverso dal solito ma dal sicuro successo. Un successo che loro stessi decreteranno già dal primo assaggio.

Vergine – I fusilli alla trapanese

I nativi della Vergine non amano impegnarsi in cucina ma quando decidono di preparare qualcosa hanno bisogno che sia un prodotto di successo. Quando si parla di primi piatti, poi, finiscono con l’essere ancor più esigenti e questo vale sia se preparano per se stessi che per le persone che amano. Per questo motivo, un piatto di pasta che ben gli si addice è quello dei fusilli alla trapanese.

Un classico della cucina italiana che sarà sicuramente in grado di soddisfare il loro palato, consentendogli di preparare qualcosa da poter offrire anche a chi amano. Il piatto ideale per poter essere utilizzato più volte, magari con qualche variante da ripresentare anche nel secondo piatto, in modo da creare un menu che abbia un filo logico più che evidente. Particolare che ameranno sfoggiare.

