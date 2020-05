Patrizia De Blanck e la figlia Giada, ai microfoni di Pomeriggio 5, raccontano la verità sulla lite: “montato un caso nazionale”.

Patrizia e Giada De Blanck, ai microfoni di Pomeriggio 5, hanno raccontato la verità sulle ultime notizie che le hanno viste protagoniste. Sul web, infatti, si era diffusa la notizia di una discussione tra le due che aveva portato Patrizia a cacciare di casa Giada. Ai microfoni di Barbara D’Urso, però, le De Blanck hanno spiegato che si è trattato di un litigio normale come quelli che capitano normalmente tra genitori e figli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: De Blanck e la macchina della verità: La Marchesa mente

Patrizia De Blanck e la figlia Giada: “ Quale genitore quando si arrabbia con i figli non ha mai detto: Vattene via di casa?”

Giada De Blanck smentisce di essere stata cacciata dalla madre Patrizia come era circolato nelle scorse ore. Mamma e figlia, in collegamento con Pomeriggio 5 dalla loro casa, hanno spiegato di aver avuto un semplice litigio.

“Hanno creato un caso su una cosa che credo sia successa in tantissime case. Barbara tu sei una che dice a tutti di seguire sempre le regole. Mia mamma invece è una di quelle persone che a inizio pandemia non seguiva le regole. Non metteva guanti, mascherine, nulla. Io ho le mie motivazioni per essere preoccupata e arrabbiata con lei, già le ho salvato la vita due volte. In questo caso non si può scherzare. Allora l’ho cazziata e lei si è stranita”, ha raccontato Giada.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Giada De Blanck e l’incredibile trasformazione

Anche Patrizia ha ribadito la versione della figlia spiegando di essersi arrabbiata, come fanno tutti i genitori, di fronte al rimprovero della figlia.

“Io l’ho minacciata di cacciarla di casa, ma non è successo. Quale genitore quando si arrabbia con i figli non ha mai detto: “Vattene via di casa”? Lo dicono tutti. Io stavo in giardino a pulire la terrazza perché sulla moquette era finita della terra. È arrivata lei a urlarmi e sai che io l’urlo non lo sopporto, allora l’ho rincorsa con la scopa e lei è fuggita. I social e su internet hanno montato un caso nazionale”, ha spiegato Patrizia.