Non ci crederete ma per avere una pagnotta di pane eccellente possiamo evitare di “sporcarci le mani” e rendere ugualmente bellezza, fragranza e gusto. Come? Leggete l’articolo e scoprirete come questa ricetta potrà tramutarvi in una panettiera doc. Pane in pentola senza impastarlo.

Vediamo quindi come preparare un pane veloce, buono e alla portata di tutte, anche per chi non ha dimestichezza con la panificazione. PANE in pentola SENZA impasto. Scopri la ricetta velocissima!

Come preparare il pane senza impastarlo

Scopriamo subito quali ingredienti utilizzare per preparare questa nuova sperimentazione di pane e in che modo renderlo gustoso e profumato come quello fatta con la formula tradizionale.

Ingredienti

150 g semola di grano duro

200 g farina integrale

270 ml di acqua calda ma non bollente

3 g di lievito di birra disidratato

1 cucchiaino raso di sale fino

Preparazione

Versate in una ciotola le farine, il lievito e il sale e mescolate bene il tutto aiutandovi con esclusivamente con un cucchiaio. Versate via via l’acqua calda continuando a mescolare. Otterrete un impasto molto morbido che dovrete coprire ermeticamente con pellicola trasparente e lasciare lievitare per almeno 3 ore.

Trascorso il tempo e togliendo la pellicola noterete un impasto raddoppiato. A questo punto, foderate un pentola in ghisa di carta forno e adagiate l’impasto all’interno. Chiudete con il coperchio e fate lievitare un’altra oretta. Dopo di che, a coperchio chiuso, fate cuocere in forno per 40/45 minuti a 230 gradi in modalità statica, in base alla croccantezza che preferite.

Curiosando abbiamo scovato questa arguta ricetta per preparare un pane fatto in casa semplicissimo e che non prevede la lavorazione dell’impasto. L’idea alla quale ci siamo ispirati è di cucinabotanica.com, un articolo dettagliatissimo sulla preparazione del pane senza impasto, del quale vi alleghiamo il video dimostrativo qui sotto.

Una variante rapida per portare in tavola un pagnotta di pane morbidissima e croccante all’esterno. Un nuovo modo per velocizzare la preparazione facile dell’accompagnamento più diffuso ai pasti.

Fonte: (cucinabotanica.com)