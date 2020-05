Per preparare il pane di semola,in una ciotola mettete la semola, poi in una terrina, sciogliete il lievito di birra fresco con l’acqua a temperatura ambiente, poi trasferite nella ciotola. Mescolate con le mani e dovrete ottenere un composto omogeneo,

Iniziate il secondo impasto, in una planetaria versate la semola di grano duro e la farina, aggiungete la biga, il lievito di birra sbriciolato e metà della quantità di acqua. Impastato con il gancio, aggiungete un pò di acqua e il sale, continuate a lavorare fino a quando l’impasto non risulterà liscio e ben incordato. Adesso coprite la ciotola con un canovaccio e lasciate riposare per un quarto d’ora.

Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e trasferite su un piano da lavoro un pò infarinato e formate delle pieghe. Bagnatevi le mani e portate i lembi di pasta dall’esterno verso il centro, in questo modo otterrete una nuova sfera.

Fate riposare l’impasto per 10 minuti, si consiglia di ripetere l’operazione almeno 3 volte, non dimenticate mai di far riposare tra un passaggio e l’altro. Oleate la ciotola, mettete l’impasto all’interno e coprite con la pellicola trasparente e fate riposare epr almeno 3 ore.

L’impasto dovrà raddoppiare di volume, poi lo trasferite su un piano con un pò di semola e fate delle ulteriori pieghe, formate un filoncino e trasferitelo su una leccarda da forno e spolverizzata con la semola.

Lasciate riposare per mezz’ora nel forno spento a luce accesa, con un coltellino fate dei tagli trasversali e lasciate cuocere in forno statico preriscaldato a 250° per 45 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare e poi servite, poi potete conservare il pane per 3 giorni in un sacchetto di carta, oppure congelatelo a fettine.

Buon appetito!