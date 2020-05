Melissa Satta | Voglia d’estate per l’ex velina, scatto in due pezzi – FOTO

Melissa Satta | Voglia d’estate per l’ex velina, scatto in due pezzi...

Melissa Satta si prepara all’arrivo dell’estate. Ora che (secondo il Premier Conte) andare in spiaggia sarà possibile, l’ex velina non rinuncia alla prova costume. Il risultato su Instagram è strabiliante.

Melissa Satta si prepara per l’estate 2020, leggermente diversa ma pur sempre impegnativa e densa di cose da fare. Ogni attimo sarà calibrato e rimodulato dalle conseguenze della pandemia, ma il Premier Conte è stato chiaro: “Non sarà un’estate in quarantena”.

Allora, tanto vale sfoggiare, ulteriormente, qualche costume: l’ex velina – che ha vissuto la Fase 1 della pandemia insieme a suo marito Kevin Prince Boateng e il figlio Maddox – lo stava già facendo ripescando vecchie foto dal suo album di ricordi. Ogni scatto, riversato su Instagram, ha incantato, emozionato e spiazzato i fan. Gli affezionati, non senza polemica delle volte, hanno sempre supportato la Satta: specialmente quando l’ex modella e showgirl ha raccontato i risvolti (non sempre piacevolissimi) del soggiorno in Turchia – dove gioca il marito – durante le prime settimane dell’emergenza Coronavirus.

Melissa Satta, un’altra estate è possibile: la prova costume è da applausi

La Satta, ad ogni modo, per mantenere un certo equilibrio e una costante lucidità mentale, si è tenuta impegnata con il fitness (sua passione oltre che filosofia di vita) e con la condivisione di giochi, novità e curiosità insieme al figlio Maddox. Celebri, infatti, i suoi balletti su Instagram correlati anche da divertenti siparietti in cui partecipava, ogni tanto, anche Boateng. “Con mio marito stiamo vivendo una seconda possibilità del nostro rapporto”, ha spiegato non molto tempo fa la Satta.

Allora conviene farlo al sole, con il favore dell’estate, perchè dopo l’isolamento e la Fase 1, la pandemia ha ceduto il passo alla Fase 2 dove – almeno in Italia – con cautela sarà possibile riprendersi gradualmente la vita di prima.

Le spiagge, verosimilmente, riapriranno: la Satta non aspetta altro, per questo – nel frattempo – per ingannare l’attesa posta gli scatti più convincenti che dimostrano una volta di più quanto gli allenamenti personali (ma anche quelli condivisi con i fan) abbiano dato i loro frutti persino durante l’isolamento.

Prova costume superata, dunque. Ora manca soltanto poterlo dimostrare sotto l’ombrellone, magari anche con il plexiglass a scandire un’estate sui generis: tanto una bellezza del genere non sfiorisce nemmeno con il distanziamento sociale.

Visualizza questo post su Instagram 🤍🌼 #summer2020 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 9 Mag 2020 alle ore 12:35 PDT

