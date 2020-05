Covid-19 e bambini | La filastrocca della mascherina

Il Covid-19 è entrato a gamba tesa nel mondo dei nostri bambini, togliendo loro moltissimo. Per convincere anche i più piccoli ad indossare le mascherine c’è chi ha inventato la filastrocca della mascherina.

Il Covid-19 sta piano piano lasciando la sua morsa sul nostro paese, questo grazie alle restrizioni che da mesi stiamo vivendo e anche alle severe norme igieniche a cui sottoponiamo ogni giorno noi stessi e le nostre famiglie, bambini compresi.

Proprio i bambini, in questa battaglia hanno avuto la peggio, soprattutto per quanto riguarda la perdita dell’interazione sociale con i loro pari. Le scuole, chiuse improvvisamente, li hanno fatti ritrovare in una condizione anomala, chiusi tra le mura domestiche con i loro genitori che in molti casi, nella normalità vivevano alla sera, quando le routine lavorative trovavano riposo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | L’importanza dell’attività fisica nei bambini

L’ennesimo sforzo che in questa ‘fase 2’ è richiesto ai genitori è di far indossare le mascherine anche ai bambini che potranno fare una passeggiata o magari seguire la mamma in un negozio, molti dei quali il 18 maggio potranno riaprire. Per convincere i bambini ad indossare la mascherina, una coppia di bloggers ha inventato una bellissima filastrocca illustrata che con molto piacere vi riportiamo, certi che potrà essere utile e divertente da proporre ai bambini. Scopri anche le attività montessoriane da fare a casa con i bambini.

Bambini e Covid-19 | La filastrocca della mascherina per convincerli ad indossarla

Far indossare la mascherina ai bambini non è un’impresa facilissima, come ben sanno i tantissimi genitori che per proteggere i loro bambini da un eventuale contagio da Covid-19, sono alle prese ogni giorno con lo spiegar loro quanto sia importante mantenere le distanze e indossare le protezioni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | i consigli dell’OMS per i più piccoli

Per rendere la cosa più semplice, simpatica e avventurosa, una coppia di blogger e genitori di due gemelli, Chiara Fissore (testo) e Matteo Manera (illustrazioni), hanno creato una bellissima filastrocca, ‘La filastrocca della mascherina’ che vi proponiamo, certi che sarà davvero utile per convincere anche i più piccoli ad indossarla.

“La filastrocca della mascherina

Cos’hanno in comune Geco, Gufetta

e Gattoboy fermo nell’ombra che aspetta?

Te lo dico io: si son mascherati

per celarsi allo sguardo dei nemici giurati.

E se ti dicessi che anche tu, come loro,

puoi sfidare i cattivi e salvare un tesoro?

L’eroe mascherato stavolta sei tu:

ascoltami bene e ti svelo di più

Vai alla pagina successiva per scoprire tutta la filastrocca