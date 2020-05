Andrea Damante a Giulia De Lellis | “La pacchia finirà anche per...

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme a Milano. L’ex tronista di Uomini e Donne scherza e stronca la fidanzata: “la pacchia finirà anche per te”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme da diverse settimane. Dopo aver trascorso la quarantena, i Damellis si sono separati per pochi giorni. Nelle scorse ore, però, Giulia e Andrea si sono nuovamente riuniti e il Damante ha pubblicato alcuni video in cui si diverte a prendere in giro la fidanzata, solita a svegliarsi molto tardi.

Andrea Damante prende in giro Giulia De Lellis: “Si sveglia all’una e mezza. Non fai niente. La pacchia finirà anche per te”

Dopo essersi separati con l’inizio della Fase 2, Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono riuniti. L’influencer, infatti, ha raggiunto il deejay veronese a Milano dove si trovano attualmente. Dopo aver protetto il loro ritorno di fiamma fino al momento in cui si sono sentiti sicuri del sentimento che li lega, i Damellis sono tornati ad essere molto social. Attraverso foto e video, così, mostrano ai fans la loro ritrovata complicità e, nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne si è divertito a prendere in giro la fidanzata per alcune sue abitudini.

“E io ieri illuso, amore dai facciamo colazione fuori domani c’è caldo, è estate che bello. Invece novembre, freddo, grigio, tristezza, vento. E’ finito tutto ragazzi. Che amarezza. Sapete chi sta bene? Lei! Si sveglia all’una e mezza, freschezza. Non fai niente, adesso ti svegli, due cremine, bello. Finirà anche per te la pacchia, vedrai”, ha detto Damante in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Tra Andrea e Giulia, dunque, va tutto a gonfie vele. Per i Damellis si parla anche di un futuro matrimonio. Per il momento, tuttavia, la coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, si gode la ritrovata armonia dopo essere stata separata per un anno e mezzo.