Come trovare l’amore in base al tuo segno zodiacale

Scopri cosa cambiare per trovare più facilmente l’amore in base al tuo segno zodiacale.

Durante il lungo periodo di quarantena sono tante le persone che si sono trovate a fare i conti con se stesse. Ciò ha portato a diverse riflessioni e a prese di coscienza che fino a qualche tempo a sembravano del tutto distanti. Tra esse, per molti, c’è stata anche la consapevolezza di voler vivere un nuovo amore. E se al momento, la possibilità di uscire per conoscere nuova gente sembra ancora lontana, è pur vero che iniziare a lavorare su se stessi per farsi trovare pronti quando il momento sarà propizio è un buon modo per portarsi avanti invece di restare con le mani in mano.

Visto che il modo di vivere i sentimenti è in qualche modo legato alle stelle e all’influenza che hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali a cui serve una nuova routine e qual è la colazione sana e corretta per ogni segno dello zodiaco, scopriremo cosa devono fare i vari segni zodiacali per poter trovare l’amore. Trattandosi di un argomento che ha a che fare con il modo di essere nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara su come agire sulla propria vita per aprirsi correttamente all’amore.

Astrologia: Ecco come trovare l’amore in base al tu segno zodiacale

Ariete – Prendendoti il tempo per trovarlo

Uno dei tuoi grandi limiti, quando si parla d’amore è quello di riuscire a riconoscerlo tra tanti. Ciò avviene perché abituata ad agire sempre di fretta, preferisco vivere alla giornata invece che concentrarti su quello che senti. La verità è che tante volte ciò che ti manca di più è il tempo mentale per concentrarti solo sull’amore e su quello che desideri davvero dal futuro partner. Approfittare di questo periodo di transizione per farlo, potrebbe aiutarti a scegliere la persona giusta quando ne avrai modo.

Dopotutto, è solo conoscendoti a fondo e realizzando ciò di cui hai più bisogno che saprai aprirti all’amore in modo da saperlo riconoscere quando te lo troverai di fronte.

Toro – Imparando a rispettare i tempi dell’altro

Quando si parla di sentimenti, in quanto nativa del Toro, sei una persona che sa dare tanto e che riesce sempre a far arrivare i propri sentimenti al partner. Questo significa che hai già in te tutte le caratteristiche per poter vivere al meglio una storia d’amore. A rallentarti nel trovare la persona giusta c’è però la mancanza di pazienza quando si parla di tempi. Se ti senti subito coinvolta hai infatti bisogno di accertarti che dall’altra parte le cose vadano allo stesso modo. E quando ciò non accade secondo i tuoi tempi finisci con il perdere la pazienza, finendo con il concentrarti altrove. In questo modo, però, rischi di perdere occasioni importanti e di impedirti di trovare la felicità con la persona giusta per te. Un aspetto sul quale potresti iniziare a lavorare da subito, in modo da farti trovare pronta.

Gemelli – Chiudendo la porta ai pensieri negativi

Quando si parla di socializzare sei la persona più spigliata e allegra che ci sia. Ciò ti garantisce la possibilità di far sempre nuove amicizie e di legare con persone diverse tra loro. Se si parla di amore, però, le tue possibilità tendono a diminuire e tutto perché dai troppo spesso ascolto a pensieri negativi che finiscono, e spesso anche senza motivo, con il portarti a prendere decisioni sbagliate. Un modo per aprirti all’amore e trovare la persona giusta è quindi quello di imparare a non dare ascolto alla parte di te che a volte tende a pensare in negativo, cercando di concentrarti sugli aspetti positivi dei rapporti che intrecci con gli altri e tutto senza cercare ombre là dove non ce ne sono.

In caso di problemi, sapresti comunque riconoscere se qualcosa non va. Farlo in anticipo ti porterebbe solo a rovinare storie che invece potrebbero essere molto più belle di quanto non pensi.

Cancro – Cercando esattamente ciò di cui hai bisogno

Da persona romantica quale sei, aprirti all’amore non è affatto difficile. Ciò in cui hai spesso problemi è il saper scegliere la persona che abbia le caratteristiche più giuste per te. Quando provi interesse per qualcuno tendi infatti a non guardare altro, trovandoti poi a dover affrontare problemi inattesi che, alla lunga, possono portare anche alla fine repentina della storia. Ricordare sempre chi sei e di cosa hai bisogno, forse ti spingerà ad essere un po’ più selettiva all’inizio ma, di sicuro, di aiuterà a compiere le scelte più giuste. Certo, questo non significa che devi smettere di essere elastica o che non dovrai mai scendere a compromessi. Più semplicemente, dovrai imparare a capire quali sono le cose che proprio non tolleri e quali quelle di cui hai un disperato bisogno. In questo modo potrai scegliere con maggio consapevolezza a chi avvicinarti e trovare la persona più giusta per te.

Leone – Aprendoti di più agli altri

Uno dei problemi che hai quando si parla di relazioni riguarda il tuo bisogno costante di stare al centro dell’attenzione. Ciò ti spinge, più spesso di quanto credi, a guardare solo te stessa e questo fa si che ti perda la possibilità di conoscere davvero le persone con le quali di confronti ogni giorno. In vista di un nuovo amore, la cosa potrebbe rappresentare un problema portandoti a non sapere chi hai davvero davanti. In questo periodo di transizione, quindi, potresti lavorare maggiormente su te stessa per imparare l’ascolto.

Conoscendo più a fondo gli altri, sarà infatti più semplice capire chi è adatto a te e chi, invece, è meglio tenere alla giusta distanza.

Vergine – Seguendo meno la ragione

Da persona razionale quale sei, sai sempre come ragionare su tutto ciò che ti trovi dinanzi. Cosa che fai anche nell’ambito delle relazioni. Se ogni tanto, inserire la mente nei rapporti di cuore può risultare utile, farlo sempre rappresenta un problema non indifferente. E ciò vale in particolar modo quando si parla di amore. Durante la fase di conoscenza, infatti, è importante seguire quasi più le emozioni che la testa e per riuscirci è importane allenarsi in tal senso. Farlo ti aiuterà a trovare una sorta di equilibrio che, seppur strano, potrebbe mostrarti l’amore sotto aspetti decisamente nuovi, consentendoti di lasciarti andare alle emozioni con maggior libertà. Un cambiamento che ti farà sperimentare un’intensità e modalità diverse e tutte da scoprire.

