Morto Jerry Stiller | Padre di Ben e leggendario comico statunitense

È morto per cause naturali Jerry Stiller, padre del celebre attore hollywoodiano Ben e leggendario comico statunitense. Aveva 92 anni, a dare l’annuncio il figlio su Twitter.

È morto per cause naturali all’età di 92 anni, Jerry Stiller, leggendario comico statunitense e padre di Ben, celebre attore hollywoodiano. A dare l’annuncio la star di Zoolander su Twitter.

SULLO STESSO ARGOMENTO: CINEMA: Trailer del film Zoolander 2

“Sono rattristato nel dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre, nonno ed eccezionale marito per Anne per più di 62 anni. Mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene papà”. ha twittato Ben Stiller sul suo profilo.

Anne Maera, oltre che moglie di Jerry è anche la madre di Ben Stiller, morta nel 2015. Il celebre comico deceduto, in coppia con sua moglie, ha dato vita a un duo comico molto amato e popolare in America, frequenti le loro apparizioni in programmi televisivi come ‘The Ed Sullivan Show’.

Jerry Stiller aveva anche un’altra figlia oltre a Ben, Amy, più grande di 4 anni rispetto al fratello, anche lei attrice. Inoltre, era nonno di due nipoti, i figli di Ben Stiller e dell’attrice Christine Taylor.

Jerry Stiller aveva partecipato insieme al figlio Ben a Zoolander e Zoolander 2 ma anche ad altri film.

di Cristina Biondi