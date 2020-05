Marco Carta a Live Non è la d’Urso ha fatto chiarezza sul fuori onda mandato da Striscia La Notizia sulla sua mancata ospitata della settimana scorsa. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha chiarito di non aver mai insultato Barbara d’Urso

Ieri sera c’è stata la tanto attesa ospitata di Marco Carta a Live Non è la d’Urso. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, durante il corso della sua apparizione su canale 5, ci ha tenuto a fare alcuni precisazioni in merito al fuori onda pubblicato da Striscia La Notizia, chiarendo che lui, contrariamente a quanto si possa pensare vedendo il filmato in questione, non ha mai insultato Barbara d’Urso e che la realtà è ben lontana da quello che abbiamo visto sul piccolo schermo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara D’Urso compie 63 anni | Foto con l’uomo che ha amato di più

“Ero nero, ero arrabbiato” ha precisato l’interprete de La Forza Mia sul fuori onda di Striscia La Notizia. “Ma non ti ho insultata Barbara” ha chiarito. “Quando nella clip dico che non ho perso l’aereo, è vero, perché sono andato in aereoporto mi hanno chiesto l’autocertificazione e la compagnia non me l’aveva fatta, quella on line, quindi non sono riusciti a partire e ci siamo collegati da casa” ha raccontato il cantante, chiarendo che la sua espressione è stata fraintesa perché sembrava quasi che la conduttrice avesse fatto intendere che lui non si fosse presentato in tempo in aereoporto.

Marco Carta non ha insultato Barbara d’Urso, raccontando la sua versione in prima serata su canale 5.

Marco Carta ricorda sua nonna da Barbara d’Urso: “Era il mio mondo”

L’ex vincitore di Maria De Filippi, oltre a precisare di non aver mai insultato Barbara d’Urso, ha raccontato della perdita di sua nonna, sottolineando quanto sia stata importante all’interno della sua vita.

Marco, infatti, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, ha perso i genitori da molto piccolo e sua nonna lo ha preso con sé, accudendolo nel migliore dei modi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Marco Carta una furia: precisazione su Maria De Filippi e Barbara d’Urso

“Quando mi ha preso con sé ero un bambino di 10 anni” ha spiegato Marco Carta da Barbara d’Urso, tra l’altro anche la conduttrice ha commentato il fuori onda di Striscia La Notizia. “Mi ha dato tutte le sicurezze di questo mondo, senza nessuna enfasi” ha proseguito. “Lei per me era un colosso, non posso nascondere che era tutto il mio mondo” ha concluso il cantante.

Marco Carta ha commentato il fuori onda di Striscia La Notizia, chiarendo una volta e per tutte ciò che il noto tg satirico ha mandato in onda. Il servizio, infatti, ha creato non poche polemiche da parte del pubblico del piccolo schermo, che ha accusato Barbara d’Urso di non essere sincera con i telespettatori.