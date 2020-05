Giulia De Lellis, dopo aver partecipato come concorrente, sarebbe in lizza per diventare la nuova opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Giulia, stando quanto riportato dal portale 361 Magazine, sarebbe in lizza per diventare la nuova opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Il direttore di Chi, che partirà con la prossima edizione del reality show di canale 5 a partire dal mese di settembre, dopo aver confermato Pupo, vorrebbe sostituire Wanda Nara che non ha particolarmente convinto il pubblico del piccolo schermo e quale scelta migliore se non la De Lellis che era già stata presa in considerazione anche per la precedente edizione?

Il portale sembra non avere alcun dubbio: Giulia De Lellis sarà la nuova opinionista al Grande Fratello Vip.