Dieta Low Carb, 6 esempi di colazione proteica | lo sprint del mattino

Nella dieta Low Carb anche la partenza ha la sua importanza. Ecco 6 facili esempi di colazione proteica per andare alla grande

Lo abbiamo detto più volte, lo ripetiamo anche questa: la colazione è un pasto fondamentale nell’arco della giornata. Dà le calorie giuste per affrontare tutti gli impegni ed è la base per una vita sana. Anche nella dieta Low Carb questo discorso rimane valido: ci sono almeno 8 esempi di colazione proteica e intelligente da seguire.

Non è tanto un problema di colazione abbondante, quanto la scelta di alimenti intelligenti, con la giuste proteine senza tante calorie. Intanto una premessa: alla vostra colazione aggiungete sempre frutta fresca per mettere insieme la giusta quantità di fibre e vitamine. Servirà soprattutto se puntate su cibi salati.

Colazione proteica nella dieta Low Carb, c’è tanta scelta

E adesso vediamo alcuni esempi di cibi da portare a tavola per una sana colazione Low Carb

1. Bresaola o prosciutto crudo

Qualche fetta di bresaola o prosciutto crudo a colazione, abbinata alla frutta fresca è ideale per partire alla grande. Ad esempio un bel piatto di prosciutto e fichi, oppure di bresaola accompagnata da formaggio caprino oppure da qualche scaglia di parmigiano. Una colazione nutriente ma poco impegnativa. Accompagnatela con un centrifugato a base di mela e spinaci.

2. Salmone affumicato

Tre o quatto fette di salmone affumicato si una fetta di pane integrale e con un paino da 30 grammi ai cereali. Adagiateli su un velo di formaggio cremoso spalmabile, meglio se light. Potete aggiungere anche due foglie di lattuga. Anche in questo caso va bene un centrifugato a base di esempio mela e spinaci o cetriolo.

3. Ricotta fresca

La ricotta fresca a colazione è sempre perfetta. La confezione classica, quella da 125 grammi, insieme ad ingredienti dolci o salati. Quindi miele, frutta fresca, ma anche verdure crude. Potete bere un frullato con frutta di stagione e una punta di zenzero fresco.

4. Uova strapazzate con funghi e pomodori

Sono più tipiche delle colazioni britanniche o del Nord Europa. Ma le uova a colazione danno energia sana per tutto il giorno. Potete preparare una semplice omelette con un po’ di formaggio grattugiato e prezzemolo. Oppure accompagnate la vostra omelette con dei funghi champignons passati in forno insieme a dei pomodorini tondi. Come bevanda, puntate su una tazza di thé verde.

5. Avocado e formaggio di capra

Anche l’avocado è un perfetto frutto per la colazione Low Carb. Apritelo a tagliatelo a fette, accompagnandolo con un caprino fresco e gallette integrali. Insieme a questo, anche un frullato di frutta di stagione.

6. Parmigiano e frutta secca

Qualche scaglia di parmigiano, almeno da 18 o 24 mesi, insieme a frutta secca (noci, mandorle nocciole) che si accompagnano benissimo con il parmigiano. Sopra il formaggio potete mettere anche un cucchiaino di miele. Al fianco anche un bel frullato di frutta mista.