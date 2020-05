Bianca Guaccero torna in tv con Detto Fatto dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus, l’appello ai fans: “ho bisogno del vostro supporto”.

Bianca Guaccero è pronta per tornare in tv con Detto Fatto. L’attrice e conduttrice pugliese, dopo aver fatto compagnia ai propri fans con le dirette Instagram, torna in tv oggi, lunedì 11 maggio, per fare compagnia al pubblico di Raidue con la sua allegria e i consigli di moda e bellezza. Ad aiutarla ci saranno i vari esperti che l’hanno aiutata anche nel corso delle dirette Instagram. Prima di tornare ufficialmente in onda, così la Guaccero ha rivolto un appello ai suoi followers.

Bianca Guaccero in tv con Detto Fatto: “emozionata ed intimorita. Ho bisogno di tutto il vostro supporto”

Dopo Uomini e Donne tornato in onda con la versione standard del programma, dopo Caterina Balivo che non ha nascosto l’ansia prima di tornare in tv con Vieni da me, oggi 11 maggio, tocca a Bianca Guaccero riprendere il suo posto al timone di Detto Fatto, in onda dopo una lunga sospensione.

“Oggi ci rivedremo su Raidue. E mai come oggi avrò bisogno di tutto il vostro supporto! Sono felice di riabbracciarvi, emozionata di rientrare in studio, intimorita dal dover riprendere la mano. Come sempre vi dico la nostra forza siete voi!”, ha scritto su Instagram l’attrice e conduttrice pugliese che ha trascorso la quarantena a Roma con la figlia Alice, lontana dalla sua famiglia.

Proprio nel giorno della Festa della mamma, così, Bianca ha pubblicato una sua foto da bambina mentre è tra le braccia della madre a cui ha dedicato un bellissimo messaggio pieno d’amore.

“Non ci vediamo da Natale… e serviranno ancora altri mesi prima di poterci riabbracciare. Ma ci tenevo soprattutto a dirti che mi manca il tuo abbraccio profumato alla crema idratante… Augurì mammì…fai la brava!!!”, ha scritto alla madre.