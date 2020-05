Barbara D’Urso rivede il fratello dopo un anno e piange in diretta

Barbara D’Urso riceve un regalo a Non è la D’Urso per il suo compleanno e rivede il fratello Riccardo dopo un anno mezzo: lacrime in diretta.

Lacrime in diretta per Barbara D’Urso che, nel corso della puntata di Non è la D’Urso del 10 maggio, ha ricevuto la sorpresa del fratello Riccardo che non vedeva da un anno e mezzo. La redazione della trasmissione di canale 5, infatti, dopo aver montato il film della vita di Barbara, ha fatto arrivare a Milano da Napoli il fratello Riccardo emozionando la conduttrice che non si aspettava di trovarlo lì.

Barbara D’Urso piange per il fratello Riccardo: “non ti vedo da un anno e mezzo e non posso neanche abbracciarti”

Dopo essere entrata nella sala drive-in per vedere il film della sua vita, Barbara D’Urso si è ritrovata di fronte il fratello Riccardo. “Non ti vedo da un anno e mezzo e non posso neanche abbracciarti”, dice la conduttrice trattenendo a stento l’emozione. Dopo essersi accomodati a distanza, Barbara guarda con un sorriso pieno d’amore il fratello che è il suo regalo per il 63esimo compleanno.

Barbara e Riccardo, così, guardano il film della loro vita: dalla nascita della conduttrice alle immagini dei genitori fino alla nascita della sua famiglia allargata con Wanda e i suoi 5 fratelli. Spazio, poi, alla famiglia che Barbara ha creato con la nascita dei figli Giammauro ed Emanuele. Dagli inizi della sua carriera ai grandi successi.

Poi il messaggio di mamma Wanda:

“Ciao Titti, scusami se ti ricevo in cucina. Volevo farti tantissimi auguri per il tuo compleanno. Poi volevo dirti che la gente continua a chiedermi: ma come fa a mantenersi così giovane? Ma qual è il suo segreto? Io ci ho pensato e mi sono detta: secondo me, ogni 7 maggio gli anni vengono a bussare alla tua porta. Tu apri, quelli ti guardano e dicono: ma da questa che cosa ci veniamo a fare? E’ sempre uguale, abbiamo sbagliato indirizzo, tanto vale che ce ne torniamo indietroe se ne vanno e quindi tu sei e sarai eternamente giovane soprattutto nel mio cuore”.

Poi il messaggio del fratello Riccardo:

“Noi fratelli D’Urso, tutti, nessuno escluso abbiamo imparato da soli a sognare, come a combattere in questo mondo, con enormi rinunce, sacrifici che ci hanno portato nel tempo lontano gli uni dagli altri. Ognuno con una sua vita, un suo progetto, uniti ma distanti, distanti ma uniti. Ma so di non sbagliare se dico che Barbara, da brava primogenita, ci ha insegnato la cosa forse più importante, quella di non smettere mai di combattere mai, anche quando si ha tutto il mondo contro. Lo ha fatto nel corso degli anni e lo fa tuttora nel modo più autentico e semplice che esista, dando l’esempio. La forza, il coraggio, la resistenza che sta dimostrando nel gestire questo momento di crisi ci rende profondamente orgogliosi. Grazie sorellina“,