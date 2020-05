E se unissimo la bontà delle fragole al gusto inconfondibile della base cheesecake? E se il tutto lo facessimo in una versione sana e con meno sensi di colpa? Un ricco regalo per la festa della mamma: cheesecake alle fragole RICETTA

La cheesecake è perfetta per una colazione carica di energia o per una fresca merenda. Quante volte ci ha salvate dal pensiero del dessert da fare per una cena con invitati? La preparazione è semplice e il sapore super.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta di Primavera al limone senza glutine -VIDEO-

Preparazione della cheesecake alle fragole | RICETTA

Oggi però ci occuperemo di una ricetta un pochino rivisitata ma ispirata all’articolo pubblicato sul sito di vegolosi.it.

Rivisitata perché eviteremo l’aggiunta dei fiorellini eduli e al posto del latte di cocco in lattina potrete utilizzare una qualsiasi bevanda vegetale purché sia priva di zuccheri (soia, avena, riso integrale).

Per prepararla avremo bisogno di

600 g di fragole

150 g di anacardi al naturale

120 g di latte di cocco in lattina, se non riuscite a reperirlo usate una qualsiasi bevanda vegetale.

120 g di aquafaba

90 g di sciroppo d’acero

4 cucchiaini rasi di agar agar

120 g di burro di soia, se non riuscite a reperirlo usate un burro vegetale

350 g di frollini vegan al cacao

Qualche fogliolina di menta fresca

Procediamo così

Come prima cosa gli anacardi dovranno riposare tutta la notte in acqua. Frullate i biscotti (se volete potete anche farli dapprima in casa seguendo la nostra ricetta >>> biscotti di pasta frolla) fino ad ottenere la consistenza di una farina. Sciogliete il burro in un pentolino e aggiungetelo poi alla farina di biscotti mescolando bene il tutto.

Foderate un contenitore tondo per dolci con della carta forno e ponete il composto all’interno, premete per conferire uniformità. Infornate la base della vostra cheesecake a 180 gradi per soli 10 minuti. Lasciate poi raffreddare.

Scolate gli anacardi e frullateli insieme alle fragole e allo sciroppo d’acero, il risultato sarà una crema. Sciogliete a parte in un pentolino l’agar agar nella bevanda vegetale, lasciate bollire circa 2 minuti.

Unite crema e latte e frullate di nuovo fino a non sarà tutto uniforme. Versate il composto sulla base di biscotti e mettete in frigorifero per qualche ora.

Servite in tavola la vostra cheesecake decorandola, se volete, con una spolverata di cocco in polvere, granella di nocciole, fragole fresche e qualche fogliolina di menta.

Fonte: (vegolosi.it)