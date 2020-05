Una colazione sana per ogni segno zodiacale

Scopri qual è la colazione sana e nutriente più adatta ad ogni segno dello zodiaco.

La colazione è notoriamente il pasto più importante della giornata. Aiuta l’organismo a riattivarsi, fa ripartire il metabolismo e dona la giusta energia per affrontare gli impegni quotidiani.

Farla nel modo giusto è quindi molto importante per ognuno di noi e questo a prescindere dalle preferenze personali o dal bisogno di perdere peso. In tal senso, esistono diverse colazioni che si prestano perfettamente a chi è a dieta e che al contempo garantiscono il giusto nutrimento.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Un dessert per ogni segno zodiacale

Visto che la preferenza di determinati alimenti, è spesso influenzata anche dalle stelle, oggi dopo aver visto di cosa ha bisogno ogni segno zodiacale nel mese di Maggio e quali sono i segni dello zodiaco più creativi in quarantena, scopriremo quale colazione è più adatta ai segni zodiacali che desiderano mantenersi in forma senza rinunciare al gusto e al giusto nutrimento.

Come sempre, trattandosi di un argomento legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara o due idee tra le quali scegliere.

Astrologia: La colazione giusta per ogni segno zodiacale

Ariete – Il cappuccino di soia con pane integrale tostato e avocado

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano concentrarsi molto sulla colazione e quando si alzano desiderano dar subito il via alla loro giornata, uscendo e affacciandosi al mondo. Stare tra i fornelli è quindi fuori discussione. La colazione più giusta per loro è quindi una semplice da preparare ma in grado di fornire loro l’energia della quale hanno bisogno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che mangiano di più in quarantena

Un esempio? Un cappuccino di soia senza zucchero per assumere le proteine ed una fetta di pane integrale ben tostato da guarnire con fette di avocado che doneranno loro grassi buoni e la giusta dose di energie. Un buon modo per iniziare la giornata con gusto, senza appesantirsi e facendo al contempo il pieno di energia.

Toro – Il pancake proteico con frutta secca

I nativi del Toro amano il cibo al punto da essere disposti ad alzarsi qualche minuto prima pur di prepararsi qualcosa di buono con cui iniziare la giornata. Una colazione che ben si presta ai loro gusti è quella che comprende un buon pancake proteico. Colazione da preparare ovviamente con della farina integrale (ancor meglio se d’avena) e uova, aggiungendo al tutto della frutta fresca per rendere il sapore più dolce. La frutta secca darà quel tocco di croccantezza in più, offrendo loro anche una buona fonte di grassi, utile per dare il via alla giornata nel modo perfetto.

Gemelli – Il caffè con toast integrale

I nati sotto il segno dei Gemelli sono sempre in fermento e quando si svegliano hanno bisogno di energie pronte da spendere per gestire al meglio non solo le loro azioni ma anche i tanti pensieri che gli frullano per la mente. Per loro, quindi, un’ottima colazione è una che siano in grado di consumare sia a casa che fuori e che in emergenza possono portare con se. Un esempio può essere quello di un bel caffè americano da abbinare ad un toast integrale. Una colazione che li aiuterà a sentirsi immediatamente carichi e che, volendo, potranno completare con una mela.

Cancro – La tazza di latte di soia con biscotti integrali

I nativi del Cancro hanno bisogno di sentirsi sempre al centro della propria comfort zone e questo avviene anche quando mangiano. Da nostalgici quali sono, al mattino preferiscono iniziare con sapori semplici e in grado di farli sentire a casa. Il latte con biscotti è quindi la scelta più adatta a loro ma, che necessita di essere bilanciata per potergli offrire il giusto nutrimento. Un buon modo per realizzarla, è quello di usare del latte di soia senza zucchero per le proteine e dei biscotti integrali e senza zucchero. Ancor meglio se al tutto si aggiunge una manciata di frutta fresca, ottima fonte di grassi ed in grado di rendere ancor più bilanciata la colazione.

Leone – Il caffè e del pane tostato con yogurt greco e marmellata

I nati sotto il segno del Leone sono così energici da aver bisogno di partire con qualcosa di sostanzioso. Al contempo, non vogliono perdere molto tempo perché appena svegli sono già proiettati verso le tante cose da fare durante il giorno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Segni zodiacali in cucina: Una ricetta per ogni segno

Un buon caffè con del pane integrale e dello yogurt greco da addolcire con un pizzico di marmellata, gli darà una carica di buon umore, senza appesantirli e garantendo loro anche la giusta dose di energia per non stancarsi né fisicamente né tanto meno mentalmente.

Vergine – Il cappuccino di soia e una torta integrale

I nativi della Vergine amano i sapori semplici ma hanno bisogno anche di bici che diano loro la sensazione di casa. Per questo motivo sono più portati per le colazioni dolci che, dipendesse da loro, sarebbero tutte a base di brioche e cappuccino. Volendo tradurre il tutto in una colazione bilanciata. Al cappuccino di soia possono abbinare una fetta di torta integrale, preparata in casa e abbastanza proteica da offrir loro un pasto bilanciato e nutriente. In questo modo inizieranno la giornata con la giusta energia e con un sorriso. Cosa che per loro che si alzano spesso con il piede sbagliato, può esser solo un bene.

Se vuoi scoprire qual è la colazione sana più adatta agli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.