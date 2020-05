Paola Perego pubblica alcuni stralci del libro “Dietro le quinte delle mie paure” e rivela il dramma vissuto per gli attacchi di panico.

Paola Perego ha raccontato la sua battaglia contro gli attacchi di panico nel libro “Dietro le quinte delle mie paure”. Oggi, la conduttrice, pubblica due stracci del suo libro sulla sua pagina Instagram svelando il dolore affrontato a causa di quello che chiama “Mostro”.

Paola Perego: “come spieghi a tuo figlio che non sei la mamma che vorresti essere?

Sono due gli stralci del libro pubblicat da Paola Perego. Nel primo, la conduttrice racconta le difficiltà di fare la mamma quando si soffre di attacchi di panico.

“Per quanto davanti a loro fingessi e cercassi di nasconderlo, ero pur sempre una donna malata“ – scrive la Perego nel libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’ – “Ma come lo spieghi ad un ragazzino di undici anni che non puoi accompagnarlo alla festa del suo compagno perchè hai paura che ti prende un attacco di panico mentre sei alla guida? Come lo spieghi ad una ragazzina di sedici anni che non puoi andare a riprenderla se cena a casa dell’amica perchè il buio della notte ti chiude la gola o che non puoi andare al cinema con lei a vedere il suo film preferito mentre mangiate i pop-corn insieme? Come lo spieghi ai tuoi figli che non sei la mamma normale che vorresti essere?”.

In un successivo post, la Perego racconta il momento in cui ha toccato il fondo. “Il momento in cui pensai di aver toccato il fondo, ma ahimè non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto, fu quando provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro“ – scrive nel libro.

“L’ansia non è un dolore reale e io non ce la facevo più a stare male per qualcosa che non si può vedere, così continuai a battere il braccio sinistro contro il muro del salone, con tutta la forza che avevo, nella speranza di sentire qualcosa di vero che non fosse il panico”, conclude la conduttrice che ha combattuto contro gli attacchi di panico per 25 anni.