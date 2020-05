Sossio Aruta è pronto a lasciare Ursula per tornare a Roma: crisi di coppia alle porte? Al contrario, la “fuga” di Sossio è un atto d’amore.

Sossio Aruta è stato trai i finalisti del Grande Fratello VIP e, insieme a tutti gli altri inquilini della casa, ha vissuto la strana situazione di ritrovarsi chiusi in una casa esattamente come il resto degli italiani durante la quarantena.

Il problema per i concorrenti del Grande Fratello VIP è stato quello di passare dall’essere reclusi nella casa di Cinecittà all’essere reclusi nelle proprie abitazioni, senza nemmeno avere la possibilità di incontrare amici e familiari residenti nelle altre regioni d’Italia.

Proprio per questo motivo, la lontananza dagli affetti più cari si è fatta sentire terribilmente, ed è stato proprio questo il motivo che ha spinto Sossio Aruta a decidere di lasciare Ursula per tornare a Roma, dove abitano due persone importantissime per lui: i bambini nati dalla sua precedente relazione che si chiamano Daniel e Diego.

Sossio Aruta lascia Ursula, ma è solo per amore

Padre da pochissimo della piccola Bianca, Sossio Aruta ha attraversato moltissimi alti e bassi nella sua relazione con Ursula Bennardo, conosciuta sul palcoscenico televisivo di Uomini e Donne.

Fortunatamente per tutti, però, negli ultimi mesi Sossio e Ursula erano riusciti a costruire una nuova stabilità, che è poi stata allietata dalla nascita della loro prima figlia.

Quando si è diffusa la notizia che Sossio era pronto ad abbandonare Ursula e Bianca per tornare a Roma i fan della coppia hanno temuto il peggio ma, fortunatamente, il motivo che ha spinto Sossio lontano dalla sua nuova casa tarantina è assolutamente nobile.

“Amori miei, mi mancate da morire, maledetto virus! Pochi giorni e il babbo arriverà per abbracciarvi forte, per dormire insieme e fare tante coccole. Siete i miei due leoncini! A presto!” ha scritto Sossio su Instagram, postando due bellissime fotografie che lo ritraggono insieme ai suoi figli.

Il rapporto con Ursula, quindi, non sembra affatto incrinato. Al contrario, appena ieri i due si sono esibiti in una coreografia di danza classica per una gara organizzata su Instagram e sono sembrati molto affiatati.

Poche ore fa inoltre è andata in onda la proposta ufficiale di matrimonio che Sossio ha fatto a Ursula negli studi di Uomini e Donne, con mazzo di fiori, anello e smoking.