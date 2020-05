Un dessert per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il dessert giusto per ogni segno dello zodiaco.

Quando si parla di dolci, sono davvero poche le persone che restano indifferenti. Si tratta infatti di alimenti che piacciono quasi a tutti, indipendentemente dall’età e che in molti casi riescono a dare il buon umore. Spesso, i dolci, vengono usati per premiarsi dopo una vittoria, per celebrare i momenti più belli o per consolarsi in quelli meno belli. Si tratta quindi di alimenti in grado di alleggerire l’animo di chi li mangia, portando al contempo quella nota di allegria che è spesso in grado di fare la differenza. Di vari tipi, i dolci si dividono in tante categorie, passando dalle torte con crema, ai biscotti, ai gelati e a preparazioni di ogni tipo alcune semplici e altre più complesse da realizzare.

Chiunque ne abbia preparato almeno uno, però, sa bene come sentire il profumo che si sprigiona per casa sia spesso terapeutico, così come può esserlo prepararli. Insomma, i dolci hanno sempre quella marcia in più, in grado di donare il sorriso sia a chi li prepara che a chi li gusta. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è il primo piatto più adatto ai vari segni dello zodiaco e qual è il contorno perfetto per i vari segni zodiacali, scopriremo quale dessert si presta a farsi preparare e, ovviamente a gustare, dai vari segni dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più precisa o più idee tra le quali scegliere.

Astrologia – Il dessert perfetto per ogni segno zodiacale

Ariete – Le coppette di tiramisù con la colomba

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che quando si parla di dolci amano gustarli ma senza doverci lavorare troppo. Per loro, quindi, può essere più che indicato il tiramisù da realizzare usando come base gli avanzi della colomba (o in base al periodo, del pandoro). In questo modo potranno dar vita a delle simpatiche coppette di tiramisù con colomba, semplicissime da realizzare ma sempre in grado di sorprendere tutti in modo piacevole.

Si tratta inoltre di un dolce che possono realizzare in pochissimo tempo e che quindi non necessità di chissà quale preparazione. Basta avere in casa gli ingredienti giusti per poter improvvisare la merenda perfetta o un dopo pasto dolce al punto giusto.

Toro – La pastiera napoletana

I nativi del Toro amano la buona cucina e quando devono dedicarsi un dolce o prepararne uno per le persone che amano, non si tirano mai indietro. Per loro ciò che conta è stupire, coccolare attraverso la cucina e ottenere un prodotto ricco di gusto e bello da vedere. La pastiera napoletana, in tal senso, si presenta come il dolce ideale. Nonostante la preparazione un po’ complessa, il risultato li ripagherà di ogni sforzo, rendendoli più soddisfatti di se e appagandoli anche durante l’assaggio. Fase che per loro, golosi come sono, è forse la più importante tra tutte.

Gemelli – I cioccolatini con le uova di Pasqua

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano tutto ciò che è creativo ed in grado di sorprenderli. Quando si parla di dolci, quindi, prepararne uno che sia in grado di divertirli è sempre visto in modo positivo. In tal senso si prestano molto bene i cioccolatini da fare in casa, sia usando eventuali avanzi delle uova di Pasqua che partendo dalla stecca di cioccolato. Grazie al contributo di frutta fresca e secca potranno dar vita ogni volta a cioccolatini di tipo diverso, evitando così di annoiarsi sia durante la preparazione che nel momento dell’assaggio. Un’opzione che sapranno sicuramente apprezzare.

Cancro – Il ciambellone della nonna

I nativi del Cancro amano tutto ciò che è dolce e che porta con se un sapore in grado di ricordare loro i piacevoli momenti dell’infanzia. Inoltre, tendono ad apprezzare di più i sapori semplici che nel loro caso evocano più facilmente i ricordi. Per questo motivo, un dolce perfetto per loro può essere il ciambellone della nonna. Semplice da preparare e classico al punto giusto da fargli venir voglia di assaggiarlo e di condividerlo con le persone che amano. Realizzarlo sarà per loro particolarmente piacevole e rilassante. E basterà sentirne il profumo per rendersi conto di aver scelto il dolce perfetto per loro.

Leone – I biscotti con fragole e ricotta, senza burro e uova

I nati sotto il segno del Leone amano il buon cibo ma, al contempo, cercano anche di mantenersi sempre in forma per mostrarsi sempre al meglio. Quando si parla di dolci, quindi, cercano di mantenersi in una giusta via di mezzo che possa consentir loro di sorprendere tutti, di mangiar bene e di non perdere la linea. I dolci giusti per loro possono quindi essere i biscotti con fragole e ricotta da preparare senza burro e uova.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che si piangono addosso

Un modo per presentare una ricetta diversa dal solito, che sia anche leggera ma al contempo golosa. Esattamente ciò di cui hanno bisogno per mostrare le loro doti culinarie, concedendosi anche un piacevole sfizio.

Vergine – Il tortino al cioccolato in tazza

I nativi della Vergine amano i dolci ma non si divertono molto a prepararli. Per loro la soluzione ideale è trovarli già pronti in modo da potersi dedicare direttamente alla fase dell’assaggio. Se proprio devono mettersi in cucina, preferiscono quindi un dolce che sia rapido da preparare e questo anche quando si tratta di loro, visto che non sono molto bravi a portare pazienza. Una buona scelta può essere quindi quella del tortino al cioccolato in tazza. Facilissimo da preparare e ottimo da gustare sia a colazione che a merenda. Un po’ più complesso da pensare per tante persone ma si tratta di un problema facilmente aggirabile, visto che la cosa che più preme loro è il non dover passare troppo tempo in cucina.

