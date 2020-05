Concerti 2020 | Paul McCartney annulla il tour ma promette nuove date

Paul McCartney ha annullato i suoi concerti in Europa, tra cui la data di Lucca. Scelta obbligata, ma già si progettano i prossimi concerti.

Il concerto di Paul McCartney al Lucca Summer Festival era uno dei più attesi della famosissima kermesse estiva. La delusione dei fan è stata quindi enorme al momento dell’annuncio della cancellazione del suo tour.

Purtroppo si è trattato di una scelta obbligata per Paul come per tutti gli altri artisti del mondo, che in questo difficile momento storico devono contribuire a preservare la salute dei fan.

Nonostante tutto però Paul McCartney ha voluto mandare un messaggio di speranza e una sorta di “arrivederci” ai fan di tutta Europa.

Paul McCartney: concerti annullati, si guarda al 2021

Il messaggio ufficiale con cui il team di Paul McCartney ha annunciato la cancellazione del tour Europeo è stato diramato ieri, 7 Aprile, attraverso i canali ufficiali di Paul: “A causa dell’attuale situazione globale Paul e il suo team sono stati costretti a cancellare le prossime date del tour europeo. Dati gli impegni di lavoro attuali e futuri non è stato possibile trovare alternative”.

Successivamente Paul McCartney ha deciso di parlare direttamente ai propri fan per spiegare quanto dolorosa sia stata per lui la decisione di cancellare i concerti estivi: “Io e la band siamo molto dispiaciuti di non poter essere con voi, ma questi sono tempi senza precedenti e il benessere e la sicurezza di tutti hanno la priorità”.

Purtroppo la cancellazione del concerto di Paul McCartney arriva pochissimo dopo la cancellazione dei concerti di un altro mostro sacro della musica internazionale: Celine Dion, anche lei costretta ad annullare il proprio tour e naturalmente la data del Lucca Summer Festival.

Con ogni probabilità le date saranno recuperate nel corso del 2021 in maniera coerente con gli impegni degli artisti, quindi è possibile che i fan italiani potranno applaudire sia Paul sia Celine nel corso del 2021 o addirittura alla fine del 2020, a seconda delle disposizioni del governo.

Allo stato attuale delle cose l’intera macchina dell’intrattenimento è ferma, sia in Italia sia nel resto del mondo e non si può prevedere il momento in cui sarà possibile riprendere le attività.

Dopo la riapertura delle chiese il governo ha deciso di lavorare a una riapertura graduale di cinema e teatri, con l’indicazione di nuove regole per evitare il contatto personale tra gli spettatori e proteggere i lavoratori.

Purtroppo, trattandosi di attività che coinvolgono un numero enorme di spettatori provenienti da ogni parte del Paese, i concerti continueranno a essere bloccati fino a data da destinarsi e l’annullamento di tutto il calendario estivo è probabilmente soltanto una questione di giorni.

Non è impossibile però che si moltiplichino anche quest’estate iniziative per spettacoli musicali in streaming organizzati da artisti e musicisti di tutto il mondo sul modello dell’evento organizzato da Lady Gaga per la sua raccolta fondi.