Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker rilasciano un’intervista di coppia al settimanale tedesco Gala Magazine: “puoi parlare di sesso o ti vergogni?”.

Bellissime, molto unite e complici, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono le protagoniste della copertina del magazine tedesco Galà Magazine in cui la conduttrice di Striscia la Notizia ha raccontato di avere un rapporto aperto e sincero con la figlia Aurora che le parla anche della sua vita sessuale diversamente da Michelle che preferisce non parlare della propria sfera intima con la sua primogenita.

Aurora Ramazzotti a mamma Michelle Hunziker: “puoi parlare della tua vita sessuale o ti vergogni?”

“Aurora parla con me della sua vita sessuale”, ha raccontato Michelle Hunziker al Galà Magazine. Tra la conduttrice di Striscia la Notizia che, con Giovanna Botteri, ha messo fine elle polemiche degli ultimi giorni, ha svelato che tra le e la sua primogenita non ci sono segreti e che riescono a parlare di tutto.

“Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, voglio dire, in realtà non sto della mia vita sessuale, ma di quella di Aurora…”, ha detto mamma Michelle parlando della figlia che starebbe pensando alla convinvenza con il fidanzato Goffredo Cerza.

La Hunziker, però, è convinta che la figlia Aurora non debba sapere tutto della sua vita. La primogenita della Hunziker, però, sembrerebbe pensarla diversamente.

“Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me. Ognuno fa sesso, è qualcosa di completamente normale. O ti vergogni di te stessa?”, è stata la domanda di Aurora.

Come avrò risposto Michelle alla domanda della figlia? “No, ma sono tua madre e ci sono cose che tu come figlia non devi necessariamente conoscere su tua madre!”,ha detto la Hunziker che, per ora, non ha lo stesso problema con le altre figlie Sole e Celeste, nate dal suo amore con Tomaso Trussardi e ancora troppo piccole.