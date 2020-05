Amici Speciali | Vanessa Incontrada esclusa dal cast: un mistero

Vanessa Incontrada aveva annunciato che avrebbe preso parte ad Amici Speciali, ma dev’essere successo qualcosa che ha cambiato i piani.

Amici Speciali non si concentrerà tanto sull’aspetto della competizione tra i vari concorrenti in gara. Al contrario, sarà un programma incentrato sullo spettacolo e sull’intrattenimento.

Artisti e ballerini si prepareranno e si esibiranno nel rispetto delle regole di distanziamento sociale che hanno profondamente influenzato anche la lavorazione di programmi televisivi Mediaset e RAI, talvolta addirittura impedendone la realizzazione.

A giudicare le varie esibizioni sono stati chiamati a raccolta da Maria De Filippi quattro volti famosi della televisione italiana tra cui, era stato annunciato dalla diretta interessata, anche quello amatissimo di Vanessa Incontrada. Non c’era stato nessun messaggio ufficiale, ma l’informazione era venuta fuori durante una diretta Instagram tra Nek e Vanessa, che aveva spiegato di avere già in programma la partecipazione ad Amici.

Quando è arrivato il momento dell’ufficializzazione però, le cose sono andate diversamente. La giuria ufficiale di Amici Speciali sarà infatti formata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e la ballerina Eleonora Abbagnato.

Che è successo a Vanessa?

Vanessa Incontrada bocciata da Maria De Filippi?

Per il suo Amici Speciali Maria De Filippi ha chiamato a raccolta una serie di nomi collaudatissimi della televisione italiana e anche chi ha già avuto esperienza diretta nel ruolo di giudice.

Gerry Scotti e Sabrina Ferilli hanno infatti riscosso un enorme successo nel periodo in cui hanno fatto parte della giuria di Tu Si Que Vales e quindi, essendo già abituati a lavorare insieme in quello stesso ruolo, non avranno problemi a “reinventarsi” in qualità di giudici anche per Amici Speciali.

Giorgio Panariello, così istrionico e padrone dei tempi comici e televisivi, non dovrebbe avere alcun problema a lavorare con gli altri colleghi.

La Abbagnato è invece una presenza di cui non sarebbe stato possibile fare a meno, dal momento che il programma prevede anche la partecipazione di ballerini.

Se si pensa che la De Filippi abbia scelto i propri collaboratori sulla base dell’amicizia diretta, c’è allora da chiedersi perché Vanessa Incontrada sia stata esclusa.

Le due hanno sempre avuto un rapporto molto profondo di stima reciproca, e sono sempre state amiche. C’è da chiedersi se alla fine la De Filippi abbia preferito sostituire Vanessa con Sabrina Ferilli, puntando sulla coppia collaudata che l’attrice romana forma con Gerry Scotti, oppure se i motivi sono altri.

Un’altra opzione è che Maria De Filippi abbia deciso di affidare a Vanessa un altro ruolo, diverso da quello di giudice, e che per questo il nome di Vanessa non compaia in giuria.

Ancora, c’è la possibilità (piuttosto remota) che gli impegni di Vanessa Incontrada l’abbiano costretta a rinunciare al progetto. Attualmente non sono arrivate dichiarazioni ufficiali né dal profilo Instagram della Incontrada né dai canali ufficiali di Amici.

Sul profilo Instagram di Amici è invece comparso il video di presentazione dei membri della giuria e del cast dei partecipanti. Di Vanessa Incontrada nemmeno l’ombra!