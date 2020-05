Adriana Volpe ha bloccato un fan durante una sua diretta Instagram in quanto ha affrontato un argomento poco opportuno all’evento digitale che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva creato

Adriana Volpe, dopo aver raggiunto un importante obiettivo su Instagram, ha deciso di concedersi in una diretta speciale sul suo profilo, invitando alcuni dei suoi fan a partecipare all’evento.

Una bella iniziativa che ha lo scopo di avvicinare gli utenti della rete alla propria beniamina. Durante la live, però, un utente invece che parlare di argomenti spensierati e leggeri, vista l’atmosfera gioiosa, ha chiesto ad Adriana, mentre entrambi erano in collegamento video, cosa ne pensasse di come è stata gestita l’emergenza del coronavirus, per quanto riguarda tutte quelle persone che sono state costrette a smettere di lavorare, in Europa e in America.

“Scusami, ma questa di oggi non vuole essere una diretta incentrata su argomenti di cronaca” ha subito precisato Adriana. “Oggi è un giorno di festa e voglio dare la possibilità alle persone di potermi conoscere” ha proseguito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che non molto tempo fa ha fatto una confessione su suo marito.

“Voglio anche io conoscere chi c’è dietro ai profili” ha aggiunto. “Ma adesso non è il caso di parlare di queste cose, ti saluto” ha subito concluso Adriana, nonostante il fan avesse provato a cambiare argomento per rimanere ancora un altro po’ in diretta con lei.

Adriana Volpe ha bloccato un fan durante una diretta Instagram e il suo gesto è più che comprensibile, visto che non era il momento giusto per affrontare determinati argomenti.

Adriana Volpe raggiunge un importante obiettivo su Instagram: il gesto per i fan

Ma perché Adriana Volpe ha voluto organizzare questa diretta con i suoi fedeli sostenitori? Semplice, l’ex concorrente di Alfonso Signorini ha voluto organizzare questo evento su Instagram per festeggiare il raggiungimento dei 400 mila followers.

In questo modo Adriana, che a breve partirà con un programma tutto suo su Tv8, ha avuto modo di poter conoscere “da vicino” alcuni suoi fan e di scambiare con loro quattro chiacchiere, ringraziandoli per il supporto dato durante il corso di questi mesi, di cui gli ultimi sono stati particolarmente difficili per la conduttrice.

Adriana Volpe su Instagram sperava, però, di poter conoscere meglio i suoi fan che l’hanno sempre sostenuta e non che durante la sua diretta si affrontassero temi legati alla cronaca e alla politica estera.