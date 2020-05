Torta al muesli e cioccolato | un dolce soffice e poco calorico

Preparando questa torta al muesli e cioccolato non vi potete sbagliare. La ricetta è molto semplice, il gusto finale strepitoso

La torta al muesli e cioccolato è un dolce semplice, nutriente e anche poco calorico. Può sembrare strano, ma le calorie del cioccolato sono compensate dallo yogurt magro e dallo zucchero di canna. Quindi una fetta di questo dolce non arriva a 200 calorie.

Una torta ideale sia per i grandi che per i bambini piccoli. Rappresenta la colazione perfetta, accompagnata da una tazza di thé o da un bicchiere di latte. Ma potete servirla anche alla fine di un pasto, oppure come merenda. In più, grazie alla presenza del muesli, è anche molto nutriente. Contiene infatti una buona percentuale di vitamine, sali minerali e fibre. Quindi diventa il dolce ideale per chi segue specifici regimi alimentari dietetici.

Torta muesli e cioccolato, pronta in un’ora

Conservare la torta al muesli e cioccolato è molto semplice: resiste per due o tre giorni sotto la classica campana di vetro per dolci. E rimarrà morbida come appena fatta.

Ingredienti:

250 g di farina 00

3 uova

125 g di yogurt

80 g di muesli

50 g di gocce di cioccolato fondente

180 g di zucchero di canna integrale o semolato

10 g di lievito per dolci

buccia grattugiata di 1 arancia

80 g di olio di semi

zucchero a velo

Preparazione:

Il primo passo per una perfetta torta al muesli e cioccolato è quello di montare le uova con lo zucchero di canna o semolato. In alternativa potete anche usare 80 grammi di dolcificante stevia. Lavorateli con le fruste elettriche per circa 10 minuti, fino a quando ottenete un composto chiaro e spumoso.

Quindi aggiungete anche lo yogurt, l’olio, la buccia di un’arancia non trattata. Poi anche la farina e il lievito, già setacciati. Infine, unite il muesli e le gocce di cioccolato. Date una bella mescolata per fare amalgamare tutto e sarete pronti per infornare.

Rivestite uno stampo per torte con un foglio di carta da forno e versate il composto all’interno. Quindi infilate lo stampo in forno già caldo, a 180°, facendo cuocere la torta per circa 40 minuti. Per verificare la cottura, basta la classica prova dello stecchino.

Una volta tolta la torta dal forno, lasciatela raffreddare, sformatela e mettetela su un piatto per dolci.

Prima di servirla, spolverate la superficie con un po’ di zucchero a velo.