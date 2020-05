Plunk | ottieni un ventre piatto con solo 3 minuti al giorno

Per le persone pigre, esiste un metodo magico che ti farà avere addominali, glutei, cosce e braccia scolpite con soli 3 minuti al giorno.

Per molti, solo l’idea di praticare sport provoca tic nervosi. Per fortuna esiste una soluzione a tutto: siamo pigri ma non pazzi e la pancia piatta e le natiche alte interessano anche noi! Se li vuoi senza passare ore in palestra devi solo investire tre minuti al giorno per fare un esercizio, che preverrà il mal di schiena e ti permetterà di avere un ventre più piatto; un metodo testato e approvato da molti soggetti.

Plunk cos’è e come farlo correttamente

Plunk frontale per addominali di cemento

Prima di iniziare la giornata, questo piccolo esercizio di 3 minuti ogni mattina ti doterà in meno di un mese di addominali piuttosto scolpiti.

Prima di iniziare inizia a mettere un pò di musica che ti metterà di buon umore. Quindi, fai il Plunk anteriore in questo modo:

Sdraiati a faccia in giù, metti i gomiti sul pavimento, appoggia le dita dei piedi a terra e mantieni la posizione, dritta, contraendo lo stomaco e il perineo, per 30 secondi.

Dopo 30 secondi, crolla sul tappetino e fai un respiro normale. 30 secondi dopo, rimettiti in posa ed esegui una seconda serie. Inizia la catena di 3 o 5 serie, ogni volta con una pausa di 30 secondi.

Preparati, le prime volte, avremo le vene che si gonfiano sulla fronte e una bocca che si contorce come se avessimo battuto il dito del piede contro il letto, ma ti abituerai rapidamente. Grazie a questi 3 minuti, vedrai rapidamente il risultato.

Il Plunk laterale sarà ancora più canonico

Per i più coraggiosi, è possibile alternare il Plunk anteriore al Plunk laterale. Ecco la seguenza: 30 secondi sul davanti, 30 secondi di pausa, 30 secondi di lato, 30 secondi di pausa, 30 secondi di fronte, 30 secondi di lato, 30 secondi di fronte, ecc. E questo si dovrebbe ripetere almeno 3 volte.

Ti avvertiamo che stare 30 secondi sul lato, all’inizio, è molto difficile. Le tue braccia tremeranno, potresti perdere l’equilibrio ma progredirai rapidamente.

E se hai davvero coraggio da vendere, puoi prima fare il plunk anteriore, quindi concentrarti sul plunk laterale, fino a riuscire ad alternare il plunk a sinistra e a destra, senza fare una pausa. Ovviamente ti consigliamo di andarci piano.