Peachy Makeup | tendenza 2020 -VIDEO

Un ‘Peachy makeup’ in perfetta linea con le tendenze trucco 2020. Il pesca infatti, è uno dei colori che caratterizzeranno l’estate 2020 con luminosità ed eleganza. Un colore adatto a diverse tipologie di incarnato.

Il Pesca sarà uno dei colori dell’estate in tutte le sue sfumature, soprattutto nel makeup dove in diverse formulazioni e prodotti vestirà viso, occhi e labbra in modo molto raffinato, esaltando i lineamenti e donando una delicata luminosità al volto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trucco viso | come realizzarlo indossando la mascherina

Perfetto per le bionde, nelle sfumature più accese e tendenti al corallo, il pesca sarà un colore perfetto anche per le donne more e castane. L’accostamento più trendy, sicuramente quello con matite e eye liner marroni. Ma scopriamo come realizzare un perfetto ‘Peachy Makeup’ seguento il video tutorial. Scopri tutti gli errori da non fare applicando il mascara.

Come realizzare il ‘Peachy Makeup’ più trend del 2020 | il video tutorial

Per realizzare il Peachy Makeup avrete bisogno di:

base occhi neutra

ombretti pesca diverse sfumature

ombretti marroni diverse sfumature

matita occhi color burro

matita occhi marrone

mascara nero

correttore

fondotinta compatto

illuminante

terra abbronzante

matita labbra rosa pescato

gloss labbra nude

Per prima cosa si dovrà applicare su tutta la palpebra una base occhi neutra e poi si passerà a stendere gli ombretti, da prima un marroncino chiaro nella piega dell’occhio e sotto l’occhio. Con un colore caldo sempre tendente al marrone si creerà una sfumatura sotto la piega dell’occhio. Completare tutta la palpebra mobile sfumando un color pesca sopra e sotto e nell’angolo interno dell’occhio, applicare un pesca chiaro e luminoso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Il contouring makeup giusto per ogni viso -VIDEO-

Applicare la matita burro all’interno della waterline e fare una bordatura sia superiore che inferiore con una matita marrone che potrà essere esaltato applicando sopra anche un ombretto marrone opaco. Tanto mascara, completerà il trucco occhi in modo perfetto.

Applicare il correttore e il fondotinta compatto. L’illuminante andrà applicato su zigomi, ponte del naso, arco sopraccigliare e arco di cupido, la terra abbronzante scolpirà i lineamenti del viso. Le labbra andranno truccate prima con una matita pesca rosato, e poi saranno rese lucide e super trendy con un gloss nude dall’effetto vinilico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Soap Brows | la nuova tendenza per le sopracciglia -VIDEO-

Il trucco è completo, vi basterà sfoderare il vostro sorriso più bello. Scopri come struccare il viso in modo perfetto.

(Fonte: Francesca Pellerano Makeup)