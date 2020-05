News su Belen/ ecco alcune considerazioni che Belen ha fatto sulla sua storia d’amore con De Martino

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una tra le showgirl in assoluto più famose e amate dal grande pubblico. È però anche una tra le showgirl in assoluto più chiacchierate, soprattutto per la sua storia d’amore con Stefano De Martino e i vari tira e molla che li hanno visti come protagonisti. Per sapere tutto sulla loro storia d’amore, sul figlio Santiago e sulle varie vicissitudini che hanno portato Belen ad essere una tra le showgirl più famose, consulta Ciaostyle.it dove sono disponibili le biografie di tutti i VIP. Ma andiamo a scoprire come vanno le cose adesso tra Belen e Stefano.

Belen e Stefano: l’amore può essere messo in pausa e poi ripartire

Quando la separazione tra Belen e Stefano è diventata ufficiale, la maggior parte delle persone non poteva credere a ciò che stava accadendo. Belen e Stefano erano considerati infatti una coppia molto affiatata, bellissima, da sogno. In seguito alla separazione, i due hanno continuato ovviamente a vedersi per il bene del piccolo Santiago. Ormai però la loro sembrava una storia conclusa in modo definitivo, soprattutto considerando i vari flirt che entrambi hanno avuto nei mesi successivi. Poi qualcosa è cambiato, Belen e Stefano hanno iniziato a vedersi di nuovo.

È un po’ come se Belen e Stefano avessero messo in pausa il loro amore, per poi ricominciare. Perché se l’amore è vero amore, quello con la A maiuscola, è possibile far finta che non ci sia per qualche tempo, magari nascondendolo sotto alla rabbia, alla sofferenza, al dolore, ma poi torna a galla. Belen ha affermato che si può ricominciare e si può perdonare. All’inizio la rinascita di questa storia d’amore è stata piena di difficoltà, di incertezze, paure, ma alla fine l’amore ha preso il sopravvento e tutto è andato per il verso giuro.

Stefano a Belen: la devi smettere di scappare

Quando Belen Rodriguez e Stefano de Martino hanno iniziato a vedersi di nuovo, la bella showgirl argentina era confusa e non sapeva proprio quali decisioni prendere per il futuro. Stefano, dal carattere senza dubbio molto più deciso e determinato, ha preso in mano le redini della situazione. Ha detto a Belen di smettere di scappare da lui. Le ha detto che lei è la donna della sua vita, la sua donna, e che vuole stare con lei per sempre. Da quel momento sono tornati ad essere marito e moglie, come se nulla fosse cambiato.

Belen ha ammesso di aver capito di voler invecchiare al fianco di Stefano. Ha affermato che per lei Stefano non è solo un marito, ma anche il suo migliore amico, colui che la conosce più di chiunque altro al mondo, che la fa divertire e che è in grado di sdrammatizzare il suo lato nostalgico, che gli fa bene.

E Santiago, che cosa ne pensa?

Santiago è un bambino davvero molto sensibile e si è reso conto immediatamente che i suoi genitori si stavano avvicinando di nuovo. All’inizio però li ha osservati da lontano, senza fare domande di alcun tipo. Quando ha capito che ormai la sua mamma e il suo papà erano tornati insieme, si è detto davvero molto felice di questa loro unione. Nonostante questo ha chiesto più volte alla mamma “rimarrete insieme per sempre?”, domanda questa più che legittima che ha fatto commuovere mamma Belen.

Belen Rodriguez, una donna cambiata, più matura

A seguito di tutta questa situazione, la bella Belen Rodriguez si mostra molto cambiata rispetto al passato. È una donna che ama oggi vivere con maggiore discrezione, proteggendo la sua storia d’amore e il suo piccolo Santiago, cercando di ottenere una maggiore privacy. È una donna più matura, che sa quello che vuole (forse anche un secondo figlio in arrivo?), che ha saputo mettete incertezze e indecisioni in un cassetto e chiuderlo a chiave. Non sappiamo che cosa riserverà il futuro alla bella Belen e alla sua famiglia, ma sembra che finalmente la showgirl argentina abbia ottenuto un po’ di serenità.