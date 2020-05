Chiara Nasti dopo le voci circolate in questi giorni su un suo presunto flirt con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo smentisce. “Basta fake news” ha scritto la nota influencer napoletana su Instagram.

Dopo i rumors circolati nei giorni scorsi su un’ipotetica storia d’amore con il calciatore della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, Chiara Nasti smentisce. Attraverso Instagram l’influencer partenopea nega il presunto flirt che le era stato attribuito.

In una storia la partenopea scrive infatti: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà lo saprete direttamente da me in prima persona come ho sempre fatto. #bastaconstefakenews”.

Il gossip pare essere nato perché i due si seguono reciprocamente su Instagram e nei giorni scorsi si sono scambiati alcuni like e commenti.

Tutto ciò è stato alimentato dal fatto che Zaniolo è attualmente single dopo aver chiuso di recente la relazione con Sara Scaperrotta. La Nasti dal canto suo è tornata single dopo la storia con l’ex fidanzato Ugo Abbamonte.

Elementi che avevano portato a lasciar pensare che fra l’influencer e il calciatore ci fosse qualcosa di più. Ma la smentita da parte della Nasti è stata piuttosto secca.

Insomma la bella influencer non ha ancora trovato la sua anima gemella.

di Cristina Biondi