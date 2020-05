Maggio | Di cosa ha bisogno ogni segno zodiacale

Scopri qual è la cosa di cui hai maggiormente bisogno nel mese di Maggio.

Il mese di Maggio è ormai arrivato portando con se alcune novità importanti come la graduale, seppur lenta, ripresa di una vita “normale”. Il lungo periodo di incertezze vissuto e ancora in atto ha però segnato in modo importante ognuno di noi, cambiandoci un po’ tutti sia nel modo di pensare che in quello di vedere il futuro. Così, ancora incerti su ciò che ci attende domani e su come sarà tornare a vivere dopo il Coronavirus, in molti si trovano ancora confusi su come muoversi o su come programmare la propria vita. Un modo di essere che influisce ovviamente sull’umore ma che non dovrebbe cambiare la voglia di fare e di abbracciare il proprio futuro.

Visto che il modo di guardare alla vita può essere influenzato almeno in parte dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si piangono addosso e quali sono i segni dello zodiaco che si fanno troppe domande sul futuro, scopriremo di cosa hanno bisogno i vari segni zodiacali in questo mese di transizione al fine di vivere al meglio il loro presente e muovere i primi passi verso il futuro. Trattandosi di un argomento che ha a che vedere con il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara di come muoversi per vivere al meglio questo strano periodo.

Qual è la cosa di cui hai bisogno nel mese di Maggio

Ariete – Di tornare a vivere

Dopo il lungo periodo nel quale ti sei vista costretta a ridimensionare il tuo stile di vita, la cosa di cui hai più bisogno per vivere al meglio il mese di Maggio è quella di riprendere una vita che sia il più normale possibile. Al di là delle ovvie limitazioni, hai bisogno di dimostrare a te stessa che le cose non sono cambiate del tutto. Certo, alcune sono state modificate ed altre, probabilmente, lo saranno per sempre.

Ciò che conta davvero, però, è che tu possa contare ancora sulle cose che ritenevi importanti prima di chiuderti in casa. Cose come gli affetti più cari, la possibilità di incontrarti con gli altri e di uscire per vivere il mondo. Lavorando pian piano su ogni singolo aspetto, riuscirai a ridimensionare le ansie, riappropriandoti della tua vita e tornando ad essere la persona positiva di sempre.

Toro – Di riabbracciare chi ami

La possibilità di poter incontrare i parenti e gli affetti più importanti ti ha sicuramente risollevata di morale. Ciò nonostante ci sono ancora persone che non potrai vedere per diverso tempo e la cosa di sta facendo soffrire più di quanto vorresti. Per vivere al meglio la tua vita, in questo mese di Maggio hai bisogno di sapere che presto potrai stringere a te le persone più importanti. Intanto, può essere utile mantenere i contatti più vivi che mai, sentirti e video chiamarti con loro e magari iniziare a decidere cosa farete una volta insieme. Poter pensare al futuro da la sensazione di accorciare le distanze e aiuta a tenere la mente concentrata su pensieri positivi. Esattamente ciò che ti serve in questo preciso momento.

Gemelli – Di fare qualcosa di nuovo

Nel mese di Maggio l’aspetto sul quale dovrai lavorare maggiormente è quello che riguarda il tuo bisogno di novità. Visto che ancora ci sono diverse limitazioni da seguire per poter stare al sicuro, è importante che tu riesca a gestire la tua tendenza ad annoiarti, trovando al contempo nuovi passatempo che siano in grado di stuzzicare il tuo ingegno, aiutandoti a vivere meglio questo periodo della tua vita. Avviare un nuovo progetto (possibilmente da gestire da casa), può rappresentare la svolta di cui hai bisogno, aiutandoti a distrarti e a sentirti finalmente attiva come piace a te. Ciò che conta è scegliere bene anche una sola cosa, non importa quale. Se riesce ad emozionarti e a farti venir voglia di agire, allora si tratta sicuramente di quella giusta.

Cancro – Di consolidare i tuoi affetti

Mai come in questo periodo della tua vita ti sei resa conto di quanto le persone che ami siano importanti. Ciò ti ha portata a sviluppare un attaccamento ancora più forte nei loro confronti. E se la cosa da un lato ti piace, dall’altro ti crea una certa apprensione. La paura di essere allontanata o che le cose cambino quando ci sarà un assestamento della vita di tutti i giorni, sono sempre dietro l’angolo. Ciò che conta è riuscire a non sollevare inutili muri e continuare a curare i rapporti a cui tieni davvero, esattamente come hai fatto fino ad oggi. Essere te stessa ed ammettere persino le tue debolezze sarà un modo per farti comprendere e consolidare maggiormente i rapporti con gli altri.

Leone – Di ridefinire i tuoi spazi

L’arrivo di Maggio ti ha fatto capire più che mai di quanto tu abbia bisogno di ridefinire i tuoi spazi. Dalla possibilità di uscire con le amiche a quella di fare ciò che più ti piace, quello che brami davvero è poter essere di nuovo libera di fare ciò che desideri, scegliendo da te il tuo cammino. Visto che per una libertà come la si intendeva prima ci vorrà ancora del tempo è importante che riesca a riappropriarti di spazi che prima erano solo tuoi. Puoi farlo nel dedicare del tempo a te stessa, riprendendo alcune routine che ultimamente hai perso di vista, trovandoti lo spazio per leggere un libro, farti bella o sentire un’amica.

Ciò che conta è guardare sempre avanti e modificare il tuo mondo passo dopo passo, fin quando non ti renderai conto di aver trovato il giusto equilibrio. Quello in grado di farti sentire bene con te stessa.

Vergine – Di sentirti sicura

Purtroppo una delle conseguenze di quest’ultimo periodo è che, giorno dopo giorno, hai finito con il sentirti sempre meno al sicuro. Nel mese di Maggio hai quindi bisogno di lavorare su questo aspetto e di trovare un modo per riacquistare fiducia in te stessa e in tutto ciò che ti circonda. Per fortuna, il tempo per farlo non ti manca e se ti impegni saprai come ritrovare un tuo equilibrio. Un ottimo stratagemma può essere quello di ridefinire dei punti, indifferentemente da dove sceglierai di iniziare. Crea una routine, fissa degli appuntamenti quotidiani e delle abitudini in grado di farti sentire al sicuro e vedrai che in poco tempo, tornerai ad essere come prima.

