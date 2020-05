Fusilli alla trapanese | primo piatto tipico della dieta mediterranea

I fusilli alla trapanese sono una delle molto eccellenze della cucina tipica. Un primo piatto facilissimo da cucina e dai sapori intensi

Fusilli alla trapanese, cioè il trionfo in tavola della nostra campagna. Perché le ricette tipiche pescano a piene mani nella tradizione e nelle abitudini alimentari, soprattutto dei contadini. E non fa eccezione questo primo piatto, simbolo della dieta mediterranea che tutti ci invidino.

Una ricetta che ricorda da vicino il celebre pesto alla trapanese, con qualche variazione sul tema. Non ci sono ad esempio le mandorle e abbiamo sostituito il pecorino con il caciovavallo, altri formaggio tipico siciliano. Il risultato finale è da leccarsi i baffi e piacerà moltissimo anche ai vostri bambini.

Fusilli alla trapanese, piatto tipico siciliano

Come primo piatto importante, i fusilli alla trapanese sono da consumare caldi, appena scolati e conditi. Ma questa può diventare anche un’ottima idea per l’estate, con un’insalata di pasta fredda. Al posto di grattugiare il caciocavallo, tagliatelo a dadini e il risultato finale sarò ottimo lo stesso. E adesso passiamo alla ricetta.

Ingredienti (per 4 persone):

360 g fusilli

2 melanzane tonde

4 pomodorini San Marzano

150 g mollica di pane fresca

1 spicchio di aglio

40 g caciocavallo

basilico

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione

Prima di mettere a bollire l’acqua per la pasta, tagliate a cubetti le melanzane e mettetele in uno scolapasta. Poi salatele e lasciatele spurgare per almeno mezz’ora.

A parte lavate i pomodori (vanno bene anche i perini) e tagliateli a cubetti eliminando i semi. Versateli in una ciotola e conditeli con uno spicchio di aglio sbucciato e schiacciato, abbondante basilico spezzettato con le mani, olio e sale.

Quindi scolate le melanzane, asciugatele con un canovaccio pulito e friggetele con un po’ d’olio. Devono diventare belle dorate e quando sono pronte mettetele su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso.

In una padella tostate la mollica di pane con un filo di olio, fio a quando non diventa croccante e intanto mettete a cuocere la pasta. Quando è al dente, versatela in una capiente zuppiera, poi unite anche i pomodori con la loro marinatura.

Aggiungete infine le melanzane fritte e la mollica croccante. Prima di servire, una bella gratta di caciocavallo fresco e siete pronti.