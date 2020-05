Dieta Sirt | la ricetta del succo verde e tutti gli alimenti benefici

Dieta Sirt, la ricetta e la preparazione del succo verde alla base della dieta del momento. Che ha fatto perdere peso a molte vip

Sta prendendo sempre più piede una nuova dieta, la dieta Sirt, di cui abbiamo ampiamente parlato in questo articolo. É la stessa che sta facendo miracolosamente perdere peso alla cantante Adele, che appare completamente trasformata.

Come abbiamo visto è una dieta che soprattutto nei primi giorni si basa su un miracoloso succo verde. Una bevanda completamente naturale che nella prima fase dovrà essere bevuta per 3 volte al giorno, abbinata prima ad uno e poi a due pasti solidi.

Ma vediamo come preparare questo miracoloso succo in casa in modo da poterlo conoscere meglio.

Dieta sirt succo verde: la ricetta

Si tratta di un succo completamente naturale e caratterizzato dal suo coloro verde dato proprio dai suoi ingredienti. Questa bevanda ha la grandissima capacità di depurare e di saziare. I succhi durante la dieta devono essere consumati 1 ora prima del pasto solido oppure 2 ore dopo. E altra regola, si deve cenare entro le 19.

Ecco gli ingredienti per una porzione:

cavolo riccio 75 g

rucola 30 g di

prezzemolo 5 g

sedano verde 150 g di

mezza mela verde

succo di 1/2 limone

1/2 cucchiaino raso di tè matcha

Preparazione

Prendi le verdure che compongono il nostro concentrato mescola e centrifugale tutte. Prendi la mela e il sedano e frullali insieme. Prendi il limone, spremi il suo succo e aggiungi 1 cuchiaio di the matcha. Questo ultimo ingrediente va aggiunto solamente nei primi due succhi della giornata perché contiene la caffeina.

A questo punto mescola in modo energico in modo che il nostro matcha si sciolga bene. Aggiungete il resto del succo e mescolate bene tutto in modo che gli ingredienti siano bene amalgamati.

Dieta sirt sì a vino e cioccolato

La celebrità di questa dieta è nata dal fatto che è stata subito seguita da tante star. Ma anche dal fatto che permette due alimenti spesso tolti da molte diete e molto amati come il vino rosso e il cioccolato. Ma vediamo i benefici che vino e cioccolato hanno in questo tipo di dieta.

Secondo questo regime alimentare il vino rosso è consentito perché all’interno dell’uva nera è presente il resveratrolo, primo elemento dimagrante Sirt. Un nutriente che attaccherebbe le cellule del grasso. Un buon esempio di vino rosso? Il Pinot Nero.

Altro alimento consentito il cacao, ma attenzione non tutto. Deve essere fondente e avere almeno l’85% di cacao. Un alimento utilizzato in questo tipo di dieta per placare la fame, come spuntino e come merenda.