De Donno | Mistero sul profilo Facebook scomparso VIDEO

Ieri il profilo social di Gabriele De Donno, il primario di pneumologia che sta portando avanti la terapia con il plasma, è sparito.

È un vero e proprio giallo quello che nelle ultime ore ha fatto il giro del web e che riguarda la sparizione improvvisa del profilo social di Gabriele De Donno, il medico di cui si parla tanto in questi giorni per via della cura al plasma per combattere il Coronavirus. Cura, che come ha riportato anche Adnkronos è ancora sperimentale e messa in atto presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove diversi pazienti sarebbero già guariti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus: Terapia al plasma, promettente ma con cautela

Il profilo social del medico, sarebbe sparito poco dopo un suo intervento a Porta a Porta dove aveva ovviamente parlato della cura al plasma.

Guarda il video per saperne di più.