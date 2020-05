Fase 2, messe con i fedeli da lunedì 18 maggio. Trovato finalmente un accordo tra il governo e la Cei, i fedeli potranno tornare in chiesa

Fase 2, messe con i fedeli a partire da lunedì 18 maggio. Lo stabilisce il Protocollo ufficiale firmato oggi a Palazzo Chigi tra il governo e la Cei alla fine di un percorso complesso. Ora è arrivato anche il via libera da parte del Comitato Tecnico-Scientifico e sono state riscritte le regole per aprire le chiese.

Come spiega la Conferenza Episcopale ci sono alcune regole di base che tutti dovranno rispettare. In primis l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, ma anche le norme per il distanziamento e per i sacramenti (come la comunione).

Soddisfatti i vescovi italiani, che ora trasmetteranno i documenti a tutte le loro curie con le spiegazioni. Ma soddisfatto anche il Premier Conte he ha ringraziato la Cei anche per il sostegno morale dato agli italiani in questa difficile fase del nostro Paese. “Queste misure esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare una ripresa delle celebrazioni liturgiche nella maniera più sicura”