Chiara Ferragni compie 33 anni oggi, giovedì 7 maggio: i teneri auguri del figlio Leone sciolgono i milioni di followers dell’influencer.

Chiara Ferragni compie 33 anni e festeggia con i suoi milioni di followers, ma soprattutto con il marito Fedez e il figlio Leone. L’influencer ha cominciato a festeggiare pubblicando una serie di foto della Chiara bambina per poi condivide un bellissimo video in cui Leone, 2 anni, fa gli auguri a mamma Chiara.

Con una serie di foto della sua infanzia, Chiara Ferragni ha voluto celebrare il suo 33esimo compleanno che, quest’anno, assume un significato ancora più profondo. L’influencer, per il coronavirus, ha dato il via ad una serie di campagne per beneficienza donando in prima persona e ha trascorso tutto il tempo a casa, con il marito e il figlio Leone facendo compagnia ai followers con video e dirette sempre molto divertenti.

«Oggi mi sento felice e serena come mai prima. E sono grata di essere circondata dall’amore della mia famiglia, degli amici e della comunità online…»

“Oggi è il mio trentatreesimo compleanno e mi sento felice e serena come mai prima. Mi sento felice circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dagli amici e dalle persone che conosco e da voi ragazzi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa mai sentire sola. Tutti voi mi fate sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie per aver condiviso così tanto di questi meravigliosi anni con me. Sono emozionata e grata ad ognuno di voi che avete sempre esultato per me. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi”, ha scritto la Ferragni.

Il post più bello, però, per i fans, è il video in cui Leone, appena sveglio, fa gli auguri a mamma Chiara con tutta la sua dolcezza. Fedez che si diverte a prendere in giro la moglie, oltre a farle pubblicamente gli auguri, la spiazzerà con una meravigliosa sorpresa?