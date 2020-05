Stefano De Martino ha confidato, durante la sua ospitata ad Un calice con Ignazio Moser, che ricorderà per sempre questo periodo di quarantena con Belen Rodriguez e il piccolo Santiago.

Stefano De Martino è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Made in Sud, ma prima il bel conduttore partenopeo ha scelto di concedersi in un’intervista a suo cognato che ha presentato il suo nuovo format web Un calice con Ignazio Moser.

Il conduttore, tra una confessione e l’altra, non ha potuto non commentare questo periodo delicato per tutto il bel paese e anche per lui perché è stato costretto a separarsi da Belen Rodriguez e il piccolo Santiago a causa degli impegni lavorativi.

“Questo periodo di quarantena lo ricorderò per sempre” ha ammesso Stefano De Martino sulla quarantena, che come anticipato ora sta trascorrendo questi giorni da solo senza Belen. “Ho trascorso tutte le giornate con mio figlio e gli ho insegnato ad andare in bicicletta senza usare le rotelle” ha rivelato il conduttore di Made in Sud.

Stefano De Martino ad Un calice con Ignazio svela: “Mi ispiro a Renzo Arbore”

Il marito di Belen Rodriguez, durante la sua intervista con Ignazio Moser su Instagram, ha rivelato anche chi sono i suoi riferimenti a livello professionale.

Anche su questo lato, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non ha deluso le aspettative dei fan, facendo nomi di tutto rispetto da cui trae ispirazione per il suo lavoro da conduttore.

“Per la mia vita professionale traggo ispirazione da Renzo Arbore” ha rivelato Stefano, che di recente lui e Belen hanno raccontato la verità sul secondo figlio. “Mentre se devo fare riferimento ad un volto internazionale, beh senza dubbio David Letterman!” ha spiegato il conduttore di Made in sud.

Nonostante questi siano giorni particolarmente difficile per l’Italia intera, avranno in maniera inaspettata un posto fisso nel cuore di Stefano De Martino e Belen Rodriguez.