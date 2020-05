Neil Ferguson pronto alle dimissioni dopo aver infranto il lockdown per incontrare l’amante.

Ai tempi del Coronavirus, gli amori proibiti possono diventare pericolosi. È quanto accaduto a Neil Ferguson che pare sia pronto a dare le dimissioni dopo aver infranto il lockdown britannico. Il virologo che aveva consigliato a Boris Johnson di chiudere il paese a causa del Coronavirus sarebbe infatti stato sorpreso ad infrangere le regole di distanza sociale e tutto per incontrare Antonia Saats, un’attivista di campagne progressiste e, come riportato dal The Telegraph, sua amante.

Ferguson, come riportato anche da Il Messaggero si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e si è scusato ammettendo di aver sbagliato. Il virologo ha anche detto di aver agito perché dopo aver contratto il virus e aver seguito un periodo di auto isolamento di due settimane era ormai immune. Una scelta che ha ammesso essere stata del tutto sbagliata e assolutamente da non seguire.

